¿Molesta? Sofía Vergara reacciona a las declaraciones de Joe Manganiello sobre la causa de su divorcio

Sofía Vergara es una de las actrices más destacadas y hermosas de Hollywood, su relación con Joe Manganiello los convirtió en una de las parejas favoritas para los fanáticos. Por ello, la noticia de su divorcio en 2023 generó gran sorpresa y aunque todo indicaba que se trataba de una separación por común acuerdo las recientes declaraciones de ambos destaparían un enfrentamiento y diferencias que habrían tratado de mantener fuera de los reflectores.

Guerra de declaraciones entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

Los actores anunciaron el fin de su relación en julio de 2023 y aunque ambos mantuvieron los detalles con total hermetismo durante varios meses, en enero pasado Sofía Vergara reveló en entrevista para El País que el motivo de su separación habría sido el deseo de Manganiello de convertirse en padre ya que ella no deseaba tener más hijos ya que se convirtió en madre con tan sólo 19 años de edad.

Sofía Vergara señaló que el motivo de su divorcio era el deseo de Joe Manganiello por tener hijos. Foto: IG @joemanganiello

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”, dijo la actriz sobre el motivo de su separación. Sin embargo, Joe Manganiello desmintió las palabras de su ahora exesposa y aseguró que él respetó sus deseos.

"Intentamos tener una familia a lo largo del primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo. Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Sólo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, dijo el actor a Men’s Journal.

A unas semanas de dichas declaraciones, la actriz barranquillera se mostró sorprendida y dio replica en entrevista con Variety: “Al final del día, nunca se sabe si eso es lo que dijo de verdad. He leído muchas cosas que he dicho y me he quedado como ‘¿Eh?’ ¿Qué voy a hacer, llamarlo? No sé si siquiera dijo eso”.

Joe Manganiello desmintió a Sofía Vergara. Foto: IG @joemanganiello

Historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

En más de una ocasión Joe Manganiello admitió haber quedado completamente cautivado por la belleza de la actriz colombiana desde su primer encuentro en 2014 durante una cena en Washington; sin embargo, se mantuvo distante, pues en aquel momento Vergara tenía una relación con el empresario Nick Loeb.

Tan sólo unas semanas después Sofía Vergara confirmó su ruptura y fue entonces que Manganiello no dudó en acercarse a ella, aunque de inmediato le hizo saber que podría no estar lista para una relación. En julio de ese mismo año la pareja fue captada en una cita romántica, aunque fue hasta agosto que formalizaron su romance. Para diciembre el actor le pidió matrimonio en Hawái y en noviembre de 2015 se casaron en Florida.