¿Reconciliación? Jennifer López es captada en la casa de Ben Affleck tras meses separados

Jennifer López y Ben Affleck forman una de las parejas favoritas de Hollywood gracias a su historia de amor como sacada de la ficción; sin embargo, desde hace algunos meses enfrentan rumores de un divorcio que cada vez se hacen más fuertes. Aunque no han dado declaraciones al respecto, la presencia de la cantante en la casa del actor en días recientes ha generado esperanza entre los fanáticos que esperan verlos juntos.

¿Jennifer López se reconcilia con Ben Affleck?

Aunque los actores ya habían enfrentado rumores de una crisis en su matrimonio, en mayo pasado surgieron las primeras sospechas de que podrían estar en proceso de divorcio y se hicieron más fuertes debido a que pasaron el verano separados. Mientras Ben Affleck estuvo en Los Ángeles enfocado en sus proyectos de cine, Jennifer López decidió pasar tiempo con su familia en Los Hamptons donde también celebró su cumpleaños 55 con una extravagante fiesta al estilo “Los Bridgerton”.

Tras un sinfín de rumores, la pareja despertó la ilusión de una reconciliación entres sus fans ya que la "Diva del Bronx" fue captada en la casa que Ben Affleck renta en Brentwood, California. De acuerdo con los paparazzis, la reunión duró casi cinco horas y junto estuvo acompañada de su hijo Max, así como el hijo menor que el actor tiene con Jennifer Garner, Samuel, de 12 años de edad.

La verdad tras el reencuentro de Ben Affleck y JLo

Una fuente cercana a Ben Affleck y Jennifer López reveló a la revista People que la cantante estuvo en la casa de su aún esposo el pasado domingo debido a que desea pasar tiempo con los hijos del actor Violet, de 18 años de edad; Seraphina, de 15, y Samuel, de 12. Esto después de haberse separado como familia gran parte del verano , por lo que también estuvo acompañada de los mellizos Emme y Max, de 16 años.

JLo y Ben Affleck anunciarían de manera oficial su divorcio al final del verano. Foto: IG @jlo

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos. Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada. Ahora, que está de nuevo en Los Ángeles, quiere pasar tiempo e calidad con ellos antes de que reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, indicó la fuente a la revista antes mencionad.

Sin embargo, también se dio a conocer al portal de noticias Page Six que la separación de los actores es un hecho y que lo anunciarían de manera oficial al concluir el verano. Además, la fuente indicó que la cantante se sentiría humillada por Affleck, quien estaría postergando su solicitud de divorcio para no afectarla aún más.