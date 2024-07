Ben Affleck compra millonaria mansión para vivir sin Jennifer López

Los rumores de una ruptura entre Jennifer López y Ben Affleck son cada vez más fuertes, pues lo que se consideraba como una separación temporal terminaría por confirmarse por la lujosa propiedad que el actor habría comparado en un exclusivo barrio de Los Ángeles, California, para vivir sin la cantante, quien recientemente celebró su cumpleaños 55 en una extravagante fiesta donde su aún esposo no estuvo presente.

Ben Affleck compra lujosa propiedad para vivir sin JLo

Una fuente cercana a la pareja reveló a Us Weekly que Ben Affleck compró el pasado 24 de julio una lujosa mansión en el barrio de Pacific Palisades en Los Ángeles. La propiedad tendría amplios espacios como cinco habitaciones, seis baños, una sala familiar y otra con un estudio multimedia, todo por un costo aproximado de 20 millones de dólares.

Ben Affleck habría comprado una propiedad de 20 millones de dólares en Los Ángeles. Foto: IG de @johnrussophoto en @jlo

Luego de llegar al altar los actores compararon una mansión con un valor de 60 millones de dólares, aunque la pusieron en venta en mayo pasado ante la supuesta crisis matrimonial que atraviesan. “Pensaron que podían hacerlo fuera del mercado, pero tomaron luna decisión de último momento para que más personas vieran la propiedad. Ben quiere especialmente terminar con esa casa. Nunca fue feliz allí”, dijo una fuente cercana a la pareja en entrevista para Us Weekly.

Una persona cercana a los actores dijo al medio antes mencionado que todo se trataría de una separación temporal, sugerencia que habría hecho Jennifer López ante los conflictos que existían entre la pareja: “Están pasando por mucho individualmente y como pareja. Pueden tomarse un tiempo para ver sin ste momento complicado se resuelve y vuelven a estar juntos”.

Ben Affleck y JLo ponen a la venta la mansión que compraron juntos tras su boda. Foto: IG de @johnrussophoto en @jlo

JLo admite haber llorado tras celebrar su cumpleaños

Las sospechas de una separación se han intensificado debido a la ausencia de Ben Affleck en eventos importantes tanto en la carrera de la “Diva del Bronx” como en su vida personal. Como su aniversario de bodas y el cumpleaños 55de la cantante, quien compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo a sus fans y admite que no pudo contener el llanto luego de su fiesta.

“Me he reído, sonreído, derramado algunas lágrimas y, cuando vi la cartelera en Times Square, me sentí completamente abrumada (…) Es difícil de creer que hayamos pasado todo este tiempo juntos. Es divertido mientras me siento aquí contemplando en el viaje más extraordinario que todavía me siento como la misma chica empezando tan llena de energía y bravuconería; tan lista para tomar todo el mundo por fuera y sin embargo tan tierna, frágil y a veces asustada pero siempre llena de amor por dentro”, se lee en el mensaje de la actriz.