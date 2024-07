Jennifer López se luce en traje de baño blanco en su cumpleaños 55 y es elogiada: “Como los buenos vinos”

La reina del verano es sin duda Jennifer López, quien hoy está de fiesta porque está celebrando su cumpleaños 55. Aunque la actriz y cantante vive un momento crítico tanto en lo personal como lo profesional, mediante sus redes sociales ha demostrado que se encuentra bien e incluso está arrasando porque se lució con un look veraniego que le hace justicia a su belleza, así que recibe elogios.

Cómo celebró Jennifer López su cumpleaños 55

Mediante su cuenta de Instagram, “La diva del Bronx” publicó una foto en la que porta un traje de baño blanco, así que está celebrando su natalicio con mucho estilo. Al nacer en pleno verano, la actriz de “Selena” y “Marry me” igual le rinde tributo a su signo zodiacal, es decir, Leo, ya que tiene una personalidad audaz y osada que puso de manifiesto con su look cumpleañero.

Jennifer López está de fiesta por su cumpleaños 55. Foto: Instagram Jennifer López.

Cuándo y dónde nació Jennifer López

El bañador de Jennifer López tiene escote pronunciado y es de pierna alta; este es uno de sus diseños preferidos debido a que destaca su silueta de reloj de arena. Para completar su look, la intérprete de “Get Right” y “Jenny from the Block” usó joyería en color dorado, otro color que es de sus preferidos. Por esto, la famosa recibió elogios y sus fans le expresaron que es “como los buenos vinos”, además de que expusieron que es bella y se mantiene hermosa a sus 55 años.

“La diva del Bronx” se lució en un bañador blanco. Foto: captura de pantalla Instagram Jennifer López.

Con el paso de los años, la esposa de Ben Affleck, de 51 años, ha cambiado su estilo y ahora éste se define como glamuroso y elegante. La famosa ha hablado numerosas veces de cómo empezó su carrera y todo se resume en que nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos, y desde pequeña demostró que tenía dotes artísticos, especialmente en la danza.

¿Jennifer López celebró su cumpleaños con Ben Affleck?

La vida de Jennifer López también ha evolucionado desde que incursionó en el medio artístico en 1999. En sus 25 años de carrera artística, la también empresaria ha cosechado numerosos éxitos. Sin embargo, 2024 es un año complejo porque está distanciada de Ben Affleck, al grado de que el famoso no se ha proclamado por su cumpleaños. Esto enfatizaría que el divorcio se acerca, aunque ninguno ha abordado el tema.

JLo nació en Estados Unidos, pero es de origen puertorriqueño. Foto: Instagram Jennifer López.

Además, Jennifer López igual vive un momento crítico en su carrera porque frenó su gira, ante el fracaso de su nuevo disco -“This Is Me Now”. También recibió críticas por su cinta “This Is Me…Now: Una historia de amor”, siendo tachada de ególatra.