JLo: sus secretos de moda, belleza y salud para lucir perfecta a los 55 años

JLo cumple 55 años este 24 de julio, una celebración que se da en medio del escándalo de supuesta separación con Ben Affleck, pero para recordarla y celebrarla este jueves alejamos la polémica para recordar sus mejores momentos en lo que respecta a moda y belleza, pues así como triunfa en la actuación, canto y baile, son sus lados más fuertes, también es considerada como una de las mujeres más bellas, elegantes y que nos recuerdan que la edad no tiene nada que ver con verse y sentirse auténtica.

¿Cuántos años tiene Jennifer López?

Jennifer Lynn Affleck, mejor conocida como JLo, nació el 24 de julio de 1969, es decir, que este 2024 cumplió 55 años. Aunque lo más comentado sobre la famosa es su mal momento matrimonial con el actor Ben Affleck, lo cierto es que ella tiene muchos otros aspectos a resaltar como ser actriz, cantante, compositora, bailarina, diseñadora de moda y empresaria. Sobre estos últimos aspectos no resulta sorpresa que sea un referente para muchas mujeres empoderadas y en su cumpleaños recordamos algunos secretos de su estilo de vida con los que luce perfecta.

Esta es una de las últimas selfies que compartió la actriz. (Foto: IG @jlo)

¿Qué hace Jennifer López para no tener arrugas?

El primer gran secreto de Jennifer López para lucir perfecta en el quinto piso es no olvidarse de sus rutinas diarias de skine care, mismas que suele compartir en redes sociales para ayudar a que sus seguidoras también presuman una piel radiante y sin arrugas. Entre los trucos que aplica no sólo destaca el uso de ciertos productos, sino también de masajes y no olvidarse de la piel del cuello.

Este es el truco de belleza que sigue la actriz para lucir un cutis radiante. (Foto: IG @jlo)

¿Qué usa Jennifer López para verse más joven?

Una de las grandes incógnitas de las que ni su esposo tiene respuesta, es qué hace JLo para verse más joven y lo cierto es que es una mezcla de hábitos saludables con la moda y la belleza, especialmente a su estilo a la hora de vestir, ya que la cantante siempre luce las tendencias del momento y con ello nos referimos al cabello, maquillaje, últimas colecciones de ropa, accesorio y calzados.

Y no teme en experimentar con su estilo, desde algo elegante, algo informal y urbano o lo más chic. (Foto: IG @jlo)

Jennifer López demuestra que las uñas resaltan la imagen

Las uñas de JLo siempre son tema de conversación, ya que siempre las lleva arregladas y con diseños que van desde los tonos nude hasta la pedrería, así como una forma de almendra o cuadrada, y ni hablar de lo largo, que va desde lo corto hasta máximo el número tres.

Así luce unas manos arregladas y rejuvenecidas. (Foto: IG @jlo)

¿Cuál es la rutina de ejercicios de JLo?

Para mantener su figura delgada y torneada, Jennifer López sigue una estricta rutina de ejercicio y en distintas ocasiones ha revelado algunos de los ejercicios más efectivos para tener unos brazos libre de las molestas "alas de murciélago", piernas torneadas, vientre plano y abdomen muy marcado. Además del ejercicio, la famosa de 55 años combina el entrenamiento con disciplinas como el baile y el yoga.

A sus 55 años tiene un abdomen marcado. (Foto: IG @jlo)

Jlo rejuvenece con las mechas en su cabello

Uno de los últimos secretos de belleza con los que la intérprete de "On the floor" es siempre lucir un cabello arreglado y con ello no sólo hacemos mención al peinado, sino a los retoques de tintes. De hecho, JLo recurre a las mechas caramelo que hacen brillar a la cabellera e iluminan el rostro para crear un efecto rejuvenecedor en el rostro.