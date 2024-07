¿Se acabó el amor? Jennifer López pasa su aniversario de bodas lejos de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck forman una de las parejas favoritas de Hollywood gracias a su historia de amor como sacada de la ficción, por ello los rumores de divorcio han generado gran alboroto entre sus fans. Esta vez los actores dieron de qué hablar debido a que pasaron su segundo aniversario separados y hasta el momento la cantante no ha dedicado en redes sociales románticos mensajes a su esposo, tal y como ocurrió el año pasado.

JLo y Ben Affleck pasan su aniversario de bodas separados

Cada vez son más las pistas que apuntan a una separación entre Ben Affleck y Jennifer López, esta vez la cantante pasó unos días en Europa para después viajar a los Hamptons en donde fue captada por paparazzis paseando en bicicleta. Mientras tanto, el actor permanece en Los Ángeles tras la grabación de “The Accountant 2” y siempre usando su argolla de matrimonio que ya se había retirado en otras ocasiones durante sus paseos.

Jennifer López pasa su aniversario de bodas lejos de Ben Affleck. Foto: IG @jlo

Lo que llamó la atención de los fans es que no hubo un reencuentro entre la pareja en los últimos días pese a que el pasado 16 de julio fue su aniversario por la boda realizada en Las Vegas hace dos años, tan sólo unas semanas antes de la lujosa ceremonia que realizaron en su mansión de Georgia junto a familiares y amigos.

En esta ocasión la también bailarina tampoco dedicó un romántico mensaje a Ben Affleck, tal y como lo hizo el año pasado en su cuenta de Instagram junto a fotografías inéditas de su boda: “Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada. Me hace querer cantar, cantar. Cómo terminamos aquí. Oh, Dios mío, esta es mi vida”.

JLo no dedicó un romántico mensaje a Ben Affleck como lo hizo en su primer aniversario. Foto: IG @jlo

Pistas del divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck

Los primeros rumores de un conflicto entre la pareja surgieron por la expresión del actor en diversos eventos, donde se mostró incómodo ante la prensa. Aunque intentaron frenar el escándalo con tiernas publicaciones en redes sociales y muestras de afecto en alfombras rojas, Affleck fue captado sin su anillo de compromiso y la actriz desfilando sin la compañía de su esposo.

Más tarde se dio a conocer que pusieron en venta la extravagante mansión que compraron para vivir juntos. La propiedad tiene un valor aproximado de 60 millones de dólares y fue adquirida por la pareja luego de llegar al altar; sin embargo, ahora Ben Affleck renta una casa alejado de JLo.

A esto se suma el comunicado de la también actriz en el que da a conocer la cancelación de su gira para enfocarse en su familia: “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarte. Por favor, deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”.