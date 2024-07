¿Sofía Vergara miente? Joe Manganiello revela el verdadero motivo de su divorcio con la actriz

La separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello en julio de 2023 sacudió al mundo del espectáculo, pues eran considerados como una de las parejas más estables en Hollywood. Aunque por varios meses mantuvieron los detalles alejados de los reflectores, la actriz colombiana fue quien argumentó que su negativa a tener hijos habría sido el motivo, algo que el actor negó recientemente revelando la verdad tras el fin de su matrimonio.

Joe Manganiello la verdad de su divorcio con Sofía Vergara

La pareja anunció su divorcio a mediados de 2023 citando “diferencias irreconciliables” en los documentos oficiales. Sin embargo, en enero pasado la también modelo reveló que el deseo de su esposo de convertirse en padre habría sido el motivo principal de su separación, algo que el actor negó en una entrevista para “Men’s Journal”.

Joe Manganiello revela el verdadero motivo de su divorcio con Sofía Vergara. Foto: IG @joemanganiello

“Sí tratamos de tener una familia durante el primer año y medio", dijo sobre tener un bebé juntos”, dijo Manganiello al recordar la platica que sostuvo con Sofía Vergara al iniciar su relación sobre la posibilidad de tener más hijos, pues ella se convirtió en madre a los 19 años: “‘Sí tú ya terminaste con los niños, entonces yo entiendo. Solo dímelo”.

Sobre el verdadero motivo, dijo: “Es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa, ¿que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y después de nueve años, le di un ultimátum de 'haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy'? Ese nunca fui yo”.

Joe Manganiello negó que su deseo de tener hijos fuera el motivo de su separación. Foto: IG @joemanganiello

¿Qué dijo Sofía Vergara sobre su divorcio?

En enero pasado la protagonista de “Griselda” mencionó que su negativa a tener hijos habría sido el motivo de su divorcio luego de siete años de matrimonio: "Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé".

"Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo Sofía Vergara en entrevista para El País, donde aseguró que el requisito fundamental para su nueva pareja es que ya tenga hijos.