Blink-182 anuncia el lanzamiento de su nuevo disco "One More Time… Part 2": ¿cuándo sale a la venta y cuáles son las canciones sorpresa?

Muchas personas aseguran que el pop punk ha muerto, pero Blink-182 es prueba de que este género sigue más vivo que nunca. Pues resulta que hace algunas horas, la icónica banda compuesta por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco: "One More Time... Part 2". Éste material pretende ser una continuación a su aclamado álbum "One More Time...", publicado en 2023.

De acuerdo con los primeros esbozos filtrados por la banda, este nuevo trabajo incluirá ocho temas inéditos y estará disponible el 6 de septiembre de 2024. Y por si esto no fuera poco, el primer adelanto del álbum, la canción "All In My Head", estará disponible este viernes 23 de agosto, coincidiendo con la presentación de la banda en el Reading Festival, lo que ha generado mucha emoción entre sus fans.

"One More Time... Part 2" se lanzará en varios formatos, incluyendo una edición de lujo que contará con 27 canciones, combinando los 19 temas del álbum original con los ocho nuevos. Esta edición deluxe se presentará en vinilo azul de edición limitada, acompañado de una funda desplegable y un libro; además, se lanzará una versión en vinilo rojo que contendrá las ocho canciones inéditas junto con dos bonus tracks que anteriormente solo estaban disponibles en formato digital.

¿Cuáles son las canciones del nuevo disco de Blink-182?

La decisión de lanzar una segunda parte de "One More Time..." no es solo un gesto hacia la nostalgia de sus seguidores, sino también un testimonio de la química renovada entre Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge. Y es que tras el regreso de DeLonge al grupo en 2021, motivado en gran parte por el diagnóstico de cáncer de Hoppus, la banda ha mostrado una energía que recuerdan a sus mejores años.

Según DeLonge, el deseo de continuar creando música juntos se intensificó tras la noticia de la enfermedad de Hoppus, lo que llevó a la creación de este nuevo material. Es así como el tracklist completo de "One More Time... Part 2" revela títulos que parecen estar relacionados con la temática emocional y reflexiva del primer álbum, si bien esto no lo sabremos hasta que el disco sea estrenado el próximo mes de septiembre, la banda sí ha dado a conocer los títulos de las canciones y aquí te los comparto:

El nuevo álbum también incluye temas como "Anthem Part 3" y "Dance With Me", que probablemente capturen la esencia enérgica y rebelde que siempre ha definido a Blink-182.

Fotografía: X/@blink182

Anthem Part 3

Dance With Me

Fell In Love

Terrified

One More Time

More Than You Know

Turn This Off!

When We Were Young

Edging

You Don’T Know What You’Ve Got

Blink Wave

Bad News

Hurt (Interlude)

Turpentine

Fuck Face

Other Side

Cut Me Off

See You

Childhood

No Fun

All In My Head

Can’T Go Back

Every Other Weekend

Everyone Everywhere

If You Never Left

One Night Stand

Take Me In

"One More Time... Part 2", el regreso del pop punk dosmilero

Por su parte, el arte de la portada del álbum, que presenta fotos de Hoppus, Barker y DeLonge cuando eran niños, refuerza la noción de que este proyecto es, en muchos aspectos, una vuelta a sus raíces, por lo que las y los fans de la banda han comenzado a teorizar que este material sea tanto un tributo a su legado como una promesa de que la banda tiene aún mucho más por ofrecer.

Y es que el lanzamiento de "One More Time... Part 2" se produce en un contexto de gran actividad para la banda, que ha estado de gira mundial, reavivando la conexión con sus fans y recordando por qué Blink-182 sigue siendo una de las bandas más queridas del pop punk. Además, la nueva música llega en un momento en que la banda está en su mejor forma, con sus integrantes demostrando un claro compromiso con la calidad y la innovación, incluso después de décadas en la escena.

Este detalle visual resalta la intención de la banda de conectar el pasado con el presente, ofreciendo a los fans una experiencia que abarca la totalidad de su carrera.

Fotografía: X/@blink182

Por ello, "One More Time... Part 2" promete ser un lanzamiento significativo que no solo deleitará a las y los seguidores de Blink-182, sino que también consolidará la banda como una fuerza perdurable en el panorama musical. Con su lanzamiento a la vuelta de la esquina, este álbum ya está generando una gran expectación, y es probable que se convierta en un elemento crucial en la historia del pop punk.

Escucha AQUÍ "One More Time..." de Blink-182