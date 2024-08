Renee Mooi y su música “ecléctica, fuerte y libre”, un camino para la desinhibición de los sentimientos

Aunque parezca un cuento arcaico que ha sido contado demasiadas veces, las mujeres hemos sido relegadas a espacios privados en donde se nos dice cómo actuar para no incomodar a los demás. Es por ello que cuando vemos proyectos musicales femeninos en donde la mezcla de sonidos se aleja de los estereotipos para mezclar la oscuridad con la experiencia de ser mujer, algunas personas (quiero pensar que cada vez menos) no pueden hacer más que tacharlos de “raros” y hasta “incomprensibles”. Pero lejos de ser un insulto, artistas como Renee Mooi lo toman como impulso para seguir creando, sintiendo y compartiendo su música que más allá de ser sonido, es un viaje de introspección personal.

Siento que es un proyecto que no le teme a la oscuridad, pero desde una perspectiva femenina, lo que se me hace bastante bastante especial en la industria de hoy en día, reflexiona Renee Mooi en entrevista.

Es un hecho que la vida de cada persona es un viaje único lleno de sentires y experiencias que forman el camino por el que transitamos, y es justo este vaivén de andares lo que ha llevado a Renee Mooi a una búsqueda constante de identidad artística y sonido. Es así como su proyecto no teme adentrarse en la oscuridad mientras combina diversos sonidos de México, desde el canto cardenche hasta el regional, creando un viaje sonoro que refleja tanto sus raíces como sus influencias contemporáneas.

No podría hacer lo que estoy haciendo si no hubiera vivido ciertas cosas y trabajado a profundidad en muchas de ellas, explica Renee Mooi en entrevista exclusiva con El Heraldo de México.

Aunque Renee Mooi lleva varios años en la industria musical, sus canciones se han movido principalmente en círculos underground que cobijan las expresiones artísticas atrevidas, pero gracias a su talento, dedicación y disciplina ha logrado permear a más personas con sus sonidos. Usando la introspección y adaptabilidad que toda su vida la han guiado, la cantante ha logrado explorar su alma de una manera tan genuina que dota a su música de una autenticidad y profundidad únicas.

De esta forma, Renee explica que su proceso creativo comienza con la búsqueda de sonidos y ritmos que despiertan emociones e ideas. Al jugar con estos elementos sonoros, las palabras y melodías fluyen de manera natural, guiadas por las vibraciones que éstos evocan y es justamente este enfoque intuitivo y emocional lo que define su método de composición, permitiéndole crear canciones que no solo cuentan historias, sino que también resuenan con las vibraciones de la música misma.

Es así como, guiada por la música que ella misma compone, poco a poco las palabras comienzan a fluir y se acomodan con los sentires provocados por el sonido porque, si bien siempre será hermoso conocer una historia a través de una canción, ésta no es la única fórmula para hacer música y Renee lo ha tenido claro desde su más tierna infancia.

Pero este camino parece mucho más sencillo de lo que en realidad ha sido, porque si bien la industria musical siempre se muestra como un ente que presiona para tener los mejores resultados en cada canción, Renee también ha tenido que enfrentarse a un juicio mucho más fuerte: su voz interna que implora perfección.

Me lastimaba mucho mi voz interna, es bien dura [...] pero cada vez me siento más libre de decir lo que se tenga que decir, porque el arte tiene que ser libre y esto es lo mejor que puedo ser hoy [...] aprendí a soltar… suelta, suelta, suelta y pasan cosas increíbles, cuando sueltas te da más tiempo de crecer y de madurar como artista porque al final el arte no no acaba de ser arte y no acabas de entender tu propio arte hasta que ya le pertenece al mundo, reflexiona Renee Mooi durante la entrevista.