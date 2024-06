VIDEO | Blink-182 hace un espectacular homenaje al luchador de la WWE "Undertaker" y usan su canción para entrar al escenario

En el vasto universo de la lucha libre, pocas melodías han dejado una marca tan indeleble como el tema musical de The Undertaker. Esta icónica pieza no solo ha resonado en los cuadriláteros de la WWE, sino que ha trascendido las fronteras del entretenimiento deportivo para convertirse en un emblema de la cultura pop que incluso ha sido adoptado por distintos personajes que la convirtieron en un himno mundial.

Blink-182 usa canción de The Undertaker para entrar al escenario

Aunque Cristiano Ronaldo fue uno de los primeros en usar la emblemática "Marcha Fúnebre" de The Undertaker, en esta ocasión Blink-182 fue quienes pusieron el foco sobre esta icónica pista, pues en su presentación más reciente llevada a cabo en Orlando, Florida, la banda de pop-punk causó euforia entre se público al apagar las luces y hacer sonar esta canción mientras Tom DeLonge, Mark Hoppus, y Travis Barker entraban al escenario.

Es así como la banda, conocida por su energía y rebeldía, sorprendió a sus fans al incluir esta melodía en sus conciertos, demostrando la vigencia y el impacto de la música del legendario luchador, pues según información de Billboard, la reacción del público ha sido electrizante, con miles de asistentes emocionados al escuchar los primeros acordes de una canción que evoca tanta nostalgia y respeto.

Y por si esto no fuera poco, el icónico momento se volvió tan viral que incluso el propio Undertaker reaccionó con humor y aprecio, escribiendo en Twitter (ahora X): "Say it ain’t so", una referencia a la famosa canción de Blink-182 "All the Small Things". En la misma publicación, el icónico luchador de la WWE también les deseó una gran gira, lo que atrajo miles de comentarios de emoción, al ver como dos grandes se unieron.

En un reciente concierto en Orlando, la banda rindió homenaje a The Undertaker, generando una ola de entusiasmo en redes sociales.

La gira actual de Blink-182, que comenzó en Orlando, Florida, se extenderá hasta el 9 de noviembre, por lo que la expectativa de que visiten México ha crecido entre los fans, aunque existe cierta cautela debido a cancelaciones anteriores de última hora. Y es que, aunque no lo parezca, la relación de la banda con su público mexicano es profunda y significativa, y cada visita es un evento esperado con ansias.

¿Quién es "Undertaker" y por qué es tan importante en la WWE?

Desde su debut en 1990, The Undertaker ha construido una carrera histórica, siendo uno de los personajes más icónicos de la WWE, por lo que su retiro en 2020 marcó el fin de una era, pero su influencia sigue presente. En entrevistas recientes, The Undertaker ha mostrado un perfil más abierto, compartiendo anécdotas y reflexiones sobre su vida y carrera; de la misma forma, celebridades de diversos ámbitos han expresado su admiración por él.

Y es que a pesar de su retiro, The Undertaker sigue siendo una figura central en la WWE, por lo que recientemente, firmó un nuevo "Contrato de Leyendas", asegurando su presencia en la empresa que lo vio crecer y consolidarse como una leyenda de la lucha. Este contrato permite a The Undertaker hacer apariciones especiales y participar en eventos selectos, manteniendo vivo su legado y conexión con los fans.

Es así como el impacto de The Undertaker y su música en la cultura pop es un testimonio del poder del entretenimiento y cómo puede trascender sus propios límites. Por ello, la adopción de su icónica melodía por parte de Blink-182 en su gira no solo celebra su legado, sino que también introduce a nuevas generaciones a la figura de un hombre que, a través de su personaje y su lucha, ha dejado una huella imborrable en la historia de la lucha libre y más allá.