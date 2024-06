Martha Cristiana revela detalles de su salida de Miss Universo México: "había una persona nociva"

La actriz Martha Cristiana anunció que dejaría la dirección de Miss Universo México lo que causó mucho revuelo en redes sociales, pues tenía poco más de un mes de haber asumido el cargo. "Las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda”, dijo en un principio, pero hoy, se presentó en “Sale el Sol” y profundizó más en sus razones para haberse ido.

Eso sí, aseguró que Raúl Rocha Cantú, quien es dueño de la franquicia, no tuvo que ver con su decisión, pero sí mencionó que hay una persona “nociva” que entorpeció su gestión, además de acusar a la organización de no estar preparada para todos los cambios que ella quería impulsar.

No estaban preparados para sus cambios.

¿Qué dijo Martha Cristiana sobre su salida?

“A mí me invitan a la organización para hacer cambios ‘progres’ que me emocionaron mucho porque cambiaba la conversación, traía una narrativa diferente, de inclusión, que para mí es importante, ha sido la bandera y el hilo conductor de mi activismo Porque mi padre pertenecía a la comunidad gay”, comenzó a contar en una visita a "Sale el Sol", antes de revelar lo que la alejó del gran proyecto.

“Dije: ‘bueno, tendremos la narrativa de inclusión, de mujeres de más de 35 años, que no haya límite de edad. Todo eso me prometieron… En la organización no están preparados para esos cambios y todas las veces que saqué la conversación de dónde está mi concursante trans, ya teníamos una espectacular, se sintió maltratada… Ahí hay una persona nociva”, detalló.

Martha Cristiana no quería estar en un lugar así

Martha Cristina, un día antes, expresó su desacuerdo con la gestión de la organización y su profunda decepción por los recientes acontecimientos, subrayando que siempre fue transparente con su objetivo de fomentar una industria que también representara a la comunidad. Durante este año, Martha se convierte en la segunda directora en dejar su puesto en la dirección de Miss Universo México, después de Cynthia de la Vega, quien, según explicó en un comunicado en sus redes sociales, renunció debido a "cambios" que contravenían sus principios éticos.