Martha Cristiana renuncia a la dirección de Miss Universo México por no dejarla incluir a mujeres trans

Martha Cristiana Merino decidió renunciar a su cargo como directora de Miss Universo México, a casi dos meses de haber ocupado este cargo tras la destitución de Cynthia de la Vega.

Sigue leyendo:

Miss Universo: ¿quién es Martha Cristiana Merlino, la nueva directora?

México será la próxima sede de Miss Universo 2024

En conferencia de prensa, la actriz conocida por su papel en el melodrama “Cuando seas mía”, informó que su decisión surge a raíz de que no le permitieron incluir a mujeres transgénero dentro del concurso.

“Yo no debo, ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera, y por ese motivo, el día de hoy presentó mi renuncia ante todos ustedes, porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé de saque que no se van a cumplir”, expuso molesta la artista.

Ante medios como TVyNovelas, Martha Cristiana subrayó: “Ojalá que esto me calle la boca, y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans. Todas las chavas que yo elegí, a excepción de una sola, me la dejaron, y es una mujer de 40 años que tiene una historia súper inspiradora”.

Finalmente, la intérprete de 53 años recalcó que más allá de la belleza, los dirigentes deben buscar otro tipo de cualidades en las que buscan ser las representantes mexicanas en este tipo de certámenes.

“¿Por qué es importante decir esto?”, porque no estamos aquí para motivar a nadie, señores, estamos para inspirar. La motivación es de dientes para afuera, la inspiración es interior. Si no hay una inteligencia en estas mujeres bellísimas, si no hay un discurso, una causa, unas ganas de revolucionar, no hay nada, porque la cara se cae y el físico se acaba“”, aseveró.