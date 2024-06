Peso Pluma olvida que Steve Jobs está muerto y le envía un mensaje para que fabrique una nueva batería para su iPad

El mundo ha visto nacer a muchas personas que revolucionaron por completo la forma en la que se percibe la realidad, una de ellas es el famoso Steve Jobs, quien es conocido internacionalmente por ser el cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Pero a pesar de su reconocimiento alrededor del globo, parece ser que hay algunas personas que no se enteraron de su fallecimiento en el 2011, siendo Peso Pluma un claro (y gracioso) ejemplo de ello.

Peso Pluma le envía un mensaje a Steve Jobs sin saber que está muerto

Aunque el intérprete de "Lady Gaga" se ha visto envuelto en distintas polémicas desde que inició su carrera, una de las más recientes lo ha convertido en la burla del Internet. El incidente ocurrió durante una entrevista que Peso Pluma concedió al medio "GQ", en esta, el cantante reveló su afinidad por los productos de Apple, mencionando que utiliza tres teléfonos para diferentes ocasiones: uno para el trabajo, otro para su vida personal y uno más para las redes sociales. Además, confesó que lleva consigo cinco baterías portátiles de la marca para asegurarse de que sus dispositivos nunca se queden sin carga.

Si bien, el hecho de tener tres celulares impactó a sus seguidores, la cosa no paró ahí pues también reconoció que no puede salir de casa sin su iPad, el problema es que no cuenta con una batería portatil para ella y fue en ese momento donde el cantante lanzó el comentario que lo condenó a ser la burla: "tengo que buscar una (pila portátil) para el iPad, entonces Apple, Steve Jobs... Vamos, necesito una para el iPad," afirmó con total seguridad.

Esta declaración fue el detonante de la lluvia de comentarios en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar; rápidamente, el video original publicado en la cuenta de TikTok de la revista se llenó de comentarios divertidos y sarcásticos, e incluso hubo quien etiquetó la cuenta del mismísimo Steve Jobs para ver qué sucedía. Algunos de los comentarios más populares han sido:

Fotografía: Instagram/@pesopluma

"bro realmente le pidió ayuda a Steve Jobs" (@kaiser_poor)

"Steve se va a demorar un poco más d lo esperado" (@jules_zzz)

"steve jobs no creo que te diseñe baterías ya" (@costita__)

Como era de esperarse, distintas personas defendieron a Peso Pluma, afirmando que a pesar de su fama, las y los artistas no están obligados a conocer cada detalle histórico del mundo; mientras que la gran mayoría de usuarios se burlaron de la situación con bastante incredulidad. Hasta el momento, Hassan Emilio (nombre real del cantante) no ha brindado ninguna declaración al respecto, pero los videos del incidente cada vez se vuelven más populares.

Fotografía: Instagram/@pesopluma

¿Cuándo murió Steve Jobes?

Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011 a los 56 años, debido a complicaciones relacionadas con un extraño cáncer pancreático, específicamente un tumor neuroendocrino pancreático, que le fue diagnosticado en 2003. Aunque inicialmente el cáncer fue tratado con cirugía, la enfermedad continuó afectando su salud a lo largo de los años, hasta que finalmente provocó su muerte.