VIDEO: maquinista salva con una patada a una señora que se iba a tomar una selfie muy cerca de las vías del tren

¡No se salvó por la campana, sino por el maquinista! Esto se observa mediante un video que está ganando popularidad en redes sociales, especialmente en X, red antes llamada Twitter, debido a que el empleado ferroviario evitó que una mujer sufriera un accidente cuando pretendía tomarse una selfie muy cerca de las vías del tren.

Con una patada, maquinista salva a una mujer

“Maquinista evita tragedia al observar a una mujer intentando tomarse una foto demasiado cerca del paso del tren”, se lee en la cuenta de X Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos). En el perfil igual se adjuntó un clip en el que se observa el atinado actuar del empleado, quien ligeramente pateó a la mujer para alejarla del camino; por lo mismo, es elogiado por salvar a la mujer.

El maquinista es elogiado por salvar a la mujer. Foto: captura de video X Prófugos del Ácido Fólico.

Maquinista, “un héroe sin capa”

“No todos los héroes necesitan capa”, aseguró un usuario, mientras que otras personas comentaron “es un genio”, “‘Kick-Man’ salvando el día” y “un héroe sin capa, yo le hubiera dado una patada más fuerte (a la mujer)”. Además, mediante la leyenda del video se hizo un llamado para que las personas respeten la distancia necesaria, a fin de evitar accidentes mortales.

En tanto, la mujer es criticada y eso explica por qué el video fue compartido en la cuenta de X Prófugos del Ácido Fólico. Algunos usuarios indicaron que la mujer debe de estar agradecida, ya que el maquinista la salvó, mientras ella actuaba con imprudencia. “Yo la hubiera dejado a la mensa”, aseguró una usuaria. Otra persona incluso expuso lo siguiente: “¿Y por qué la quitó? Era oxígeno más para nosotros. Ese tipo de gente se extingue sola, sólo postergó su fin”.

Una persona indicó que es fácil seguir las medidas de seguridad, además de que es más fácil tomarse una selfie cuando el tren no está en marcha. “Vas a la estación y cuando el tren esté detenido te tomas un selfie y dices que el tren iba a 300 km por hora”, expuso este usuario, de modo que una persona reaccionó de esta manera: “¡pero no entienden! Ahí porque la salvó el maquinista, pero la otra señora que murió no vio venir la hora de su muerte”.

Tragedia en México ante la llegada de “La emperatriz”

Este video hizo recordar que la primera semana de junio perdió la vida una joven de nombre Dulce Alondra García Hernández porque fue golpeada por la locomotora “La emperatriz” que visitó México. La mujer tenía 28 años de edad y acudió a presenciar a la locomotora que llegó desde Canadá. El percance sucedió en Huichapan, Hidalgo, generando conmoción y reforzando las medidas de seguridad porque numerosas personas deseaban tomarse selfies ante el paso de “La emperatriz”.