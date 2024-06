Peso Pluma y Kenia Os opacan a Coldplay en streaming con su nueva canción

Coldplay es una de las bandas de pop-rock más sobresalientes desde hace mucho tiempo, lo que le ha llevado a ser representativa del género al que pertenece, ahora tras el anuncio de lanzamiento de su nuevo disco “Moon Music” presentaron la primera canción del disco que se estrenará este 4 de octubre.

La canción “Feels Like I’m Falling in Love” fue lanzada y a pesar de ser muy esperada, parece que no cumplió con las expectativas de viralidad como lo esperaban, ya que apostaron por estrenarla un día en el que el cantante de regional mexicano, Peso Pluma estrenaba nuevo disco y nueva canción con Kenia Os.

Sigue leyendo:

Drake Bell lanza una nueva canción en español y habla sobre un tema polémico en el amor

Natalia Téllez se sincera y señala la falta de conexión con su hija cuando nació: "no es algo que yo sentí"

Peso Pluma derrota a Coldplay en día de estrenos

Si bien este es el inicio de la era Moon Music por parte de Coldplay, el día que eligieron para presentar su nueva canción, fue un tanto trastabillando, ya que este mismo día, Éxodo de Peso Pluma salió en todas las plataformas, mostrando los nuevos temas de la Doble P y sobre todo las distintas colaboraciones de la banda.

Pues “Tommy y Pamela” su nueva colaboración con Kenia Os han hecho “boom” en redes sociales, afirmando que las colaboraciones que hace Peso Pluma con mujeres nunca fallan, algo que esta increíble canción ha demostrado, ya que al momento de la redacción cuenta con más de medio millón en YouTube.

Mientras que la canción de Coldplay apenas ha traspasado los 300 mil reproducciones en su cuenta de YouTube, lo que podría demostrarnos la diferencia de los nuevos géneros musicales latentes e importantes en la música de hoy en día, al menos así se puede ver en las distintas plataformas.

Algo que si bien no es un gran indicativo respecto a fans, si muestra cómo es que el nuevo género de “Corridos tumbados” ha sabido explotar en la sociedad y desbancar a otros géneros que hace unos años uno esperaría que fueran los más escuchados en todo el mundo, por lo que Coldplay en los últimos años ha decaído en popularidad.

Mientras que artistas como Peso Pluma y sus canciones que son más de un público más joven, ya que hasta el momento las redes sociales siguen haciendo ruido con el estreno del nuevo disco de Peso Pluma “Éxodo”, donde tiene colaboraciones con artistas como Kenia Os, DJ Snake, Ryan Castro, Anitta, Arcángel, Quavo, Cardi B, Rich The Kid, Natanael Cano y Junior H.