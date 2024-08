Galilea Montijo confiesa que quiere un bebé junto a Isaac Moreno: "me quedé con las ganas de una niña"

Galilea Montijo es una de las personalidades más queridas y reconocidas de la televisión mexicana, por lo que al anunciar que había encontrado nuevamente el amor con un misterioso hombre, muchas personas no pudieron evitar alegrarse por ella. Y es que después de su divorcio de Fernando Reina Iglesias, con quien estuvo casada durante 11 años y con quien comparte la responsabilidad de criar a su hijo Mateo, la conductora luce radiante y enamorada junto a Isaac Moreno.

Además de su trabajo en "La Casa de los Famosos México", Galilea también se ha convertido en el centro de la atención debido a su relación con el modelo español; y es a través de sus cuentas de Instagram que la enamorada pareja comparte algunos de sus momentos juntos, despertando la curiosidad y especulaciones entre sus seguidores.

Sigue leyendo:

Divorcio de Jennifer López y Ben Affleck destapa la millonaria fortuna de la cantante, superior a la del actor

Ángela Aguilar hace importante anuncio sobre su carrera musical a menos de un mes de casada con Nodal: VIDEO

Y aunque la conductora había optado por llevar esta relación de forma muy discreta y alejada del ojo público, hace un par de días Galilea Montijo habló por primera vez sobre este nuevo capítulo en su vida. En entrevista con el medio "Caras México", la también actriz habló sobre los planes futuros que tiene junto a él, incluyendo la posibilidad de formar una familia juntos.

¿Galilea Montijo planea tener un hijo junto a Isaac Moreno?

El nombre de Isaac Moreno, un modelo español con una creciente popularidad en el mundo de la moda, ha comenzado a resonar desde que la famosa Galilea Montijo confirmó su relación amorosa y ahora, en esta exclusiva entrevista confesó que fue muy complicado tomar la decisión de hacer pública su nuevo romance, especialmente considerando que tanto ella como Isaac tienen hijos de relaciones anteriores.

La conductora, que ha sido un ícono de la moda y la cultura popular en México durante poco más de dos décadas, detalló cómo la presión y curiosidad tanto de la gente como de sus amigos cercanos la llevaron a compartir detalles de su nueva relación de manera más abierta y honesta. "La gente y los amigos me preguntaban mucho, '¿quién es, con quién estás saliendo?' Fue algo que se dio de manera muy bonita y transparente, así que ahora queremos compartirlo con la gente que nos quiere," comentó Galilea, dejando entrever que su relación con Isaac es sólida.

En los últimos meses, Galilea Montijo ha estado no solo por su trabajo en televisión, sino también por su vida personal, la cual ha tomado un giro interesante con la aparición de una nueva relación amorosa.

Fotografía: Instagram/@galileamontijo

Pero a pesar de que la conductora se ha mostrado reservada sobre sus planes a futuro con su actual pareja, en aquella entrevista hizo una revelación que dejó boquiabiertos a muchos fans, pues no dudó en expresar su entusiasmo ante la posibilidad de tener más hijos junto a Isaac Moreno. "A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida, y siempre me quedé con las ganas de una niña," confesó.

La actriz, quien actualmente tiene 51 años, también abordó los desafíos biológicos que enfrenta al considerar la posibilidad de tener otro hijo a su edad. Sin embargo, lejos de descartar la idea, Galilea se mostró optimista y abierta a explorar todas las opciones posibles. "Fui mamá de forma natural, sin necesidad de tratamientos porque el reloj biológico me alcanzó, por eso hoy estamos viendo esta posibilidad,” explicó, dejando claro que antes de considerar otras alternativas, preferiría intentar concebir de manera natural.

El deseo de tener una niña parece ser un sueño compartido con su pareja y juntos están dispuestos a explorar todas las vías posibles para lograrlo. "Estamos viendo esta posibilidad, y si existe al menos una oportunidad, con esa me quiero quedar. Nos encantaría tener una niña," agregó, mostrando su determinación y esperanza en este nuevo capítulo de su vida.

Galilea Montijo, quien ha sido una figura constante en la televisión mexicana durante más de dos décadas, ha aprendido a manejar la exposición pública de su vida personal con cautela.

Fotografía: Instagram/@galileamontijo

¿Quién es Isaac Moreno, la pareja actual de Galilea Montijo?

Isaac Moreno es un modelo español que ha ganado notoriedad en la industria de la moda tanto en su país natal como en otras partes del mundo. Nacido en España, Moreno ha trabajado con varias marcas internacionales, destacándose por su porte y carisma, que lo han convertido en una figura reconocida en el ámbito del modelaje. Su presencia en campañas publicitarias y desfiles de moda ha consolidado su carrera, permitiéndole colaborar con importantes diseñadores y marcas de alta gama.

Además de su carrera como modelo, Isaac Moreno ha cobrado mayor relevancia mediática tras conocerse su relación con Galilea Montijo, una de las personalidades más influyentes de la televisión mexicana. Aunque Moreno había mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida privada, su relación con Montijo lo ha puesto bajo el foco de los medios de comunicación, especialmente en México.