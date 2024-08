Dua Lipa tiene un exclusivo club de lectura y así puedes unirte para compartir libros con la cantante

Para muchas personas, leer libros es una actividad entretenida que merece ser compartida con otros que disfrutan de las letras; ésta es una de las razones por las cuales los club de lectura se han vuelto tan populares en los últimos años. Y aunque es muy sencillo formar uno con tus amigas más cercanas, hay celebridades como Dua Lipa que además de hacer música, también tienen tiempo para compartir con sus seguidores su pasión por la literatura.

¿A poco no sabías que Dua Lipa tiene un club de lectura? Pues mejor conocido como el Service95 Book Club, ésta es parte de una plataforma más amplia que la cantante lanzó en febrero de 2022 bajo el nombre de Service95 (da clic AQUÍ para visitar el sitio), misma que fue creada con el objetivo de compartir recomendaciones culturales, consejos de estilo de vida, y destacar voces globales diversas a través de un boletín semanal, un sitio web y un pódcast titulado "Dua Lipa: At Your Service".

El club de lectura, que comenzó oficialmente en mayo de 2023, selecciona mensualmente libros que representan historias poderosas y variadas, abarcando tanto ficción como memorias y ensayos. Dua Lipa utiliza esta plataforma para dar visibilidad a libros que a menudo tratan temas profundos y relevantes, como la identidad, el amor, la política y la sociedad.

¿De qué trata "La Mala Costumbre", libro que eligió Dua Lipa para su club de lectura?

De esta manera, cada mes Dua Lipa presenta el libro seleccionado a través de sus redes sociales y en el sitio web de Service95, acompañado de guías de discusión y entrevistas con las y los autores, lo que permite a las y los miembros del club profundizar en los temas abordados por las obras.

Para el mes de septiembre, la artista británica reveló que su elección es la novela "La Mala Costumbre" de la escritora española Alana S. Portero. Este libro, que ofrece un retrato íntimo y autobiográfico de la vida de Portero, ha sido destacado por Dua Lipa como un estudio profundo sobre la identidad, el amor y la aceptación, especialmente en el contexto de la España postfranquista.

Alana S. Portero, quien ha sido una destacada voz en la literatura española reciente, ha recibido elogios por su capacidad para capturar las complejidades de la vida trans en sus escritos.

Fotografía: Pinterest/LizethDaniela.

Y es que esta obra es más que una simple narración de la vida de una mujer trans en Madrid; es una exploración poética y dolorosa de las realidades de la identidad y la marginación en una época y un lugar donde la diferencia era a menudo castigada en lugar de celebrada. Por ello, la cantante describió la lectura de "La Mala Costumbre" como una experiencia llena de "escalofríos reales" y la calificó como un testimonio de las traiciones y victorias cotidianas que definen la experiencia trans.

Dua Lipa compartió su entusiasmo por "La Mala Costumbre" a través de una publicación en Instagram, describiendo cómo la historia la cautivó desde las primeras páginas. La novela, que narra la vida de los "ángeles caídos" en el barrio madrileño de San Blas durante los años 80, es un vívido reflejo de las luchas y desafíos enfrentados por los jóvenes marginados, en particular aquellos que, como Portero, crecieron en un entorno hostil para las personas transgénero.

¿Cómo formar parte del club de lectura de Dua Lipa?

Formar parte del club de lectura de Dua Lipa, conocido como Service95 Book Club, es un proceso sencillo y accesible para cualquier persona interesada en unirse a esta comunidad global de lectoras y lectores. Por ello, aquí te explico cómo hacerlo:

Al seguir estos pasos, puedes formar parte de la vibrante comunidad del Service95 Book Club, donde lectores de todo el mundo se unen para explorar y discutir obras literarias seleccionadas por Dua Lipa.

Fotografía: Instagram/@dualipa

Suscripción al Boletín: El primer paso para unirte es suscribirte al boletín semanal de Service95, que se encuentra en el sitio web oficial de la plataforma (Service95). Al registrarte, recibirás correos electrónicos con las últimas actualizaciones del club de lectura, incluidas las selecciones mensuales de libros, guías de discusión y contenido exclusivo relacionado con las obras seleccionadas. Seguir en redes sociales: Dua Lipa y Service95 suelen anunciar la selección del libro del mes a través de sus cuentas oficiales en redes sociales como Instagram y X. Acceso a contenido exclusivo: una vez que te has suscrito al boletín, tendrás acceso a contenido exclusivo, como entrevistas con las y los autores de los libros seleccionados, listas de lectura adicionales y guías para facilitar la discusión en grupos de lectura o de manera individual. Participación en discusiones: el club de lectura fomenta la participación activa de sus miembros a través de comentarios y discusiones en línea. Puedes participar en las conversaciones en redes sociales usando los hashtags relevantes o compartiendo tus opiniones sobre el libro del mes. Explorar el sitio web de Service95: en el sitio web oficial, también puedes explorar recursos adicionales, como recomendaciones de libros anteriores, artículos relacionados, y otros contenidos culturales que complementan la experiencia de lectura.

Estos medios han permitido a Dua Lipa crear un espacio donde puede compartir no solo sus intereses literarios, sino también sus opiniones sobre temas culturales, sociales y políticos.

Fotografía: Service95.

La iniciativa de Dua Lipa de crear el club de lectura Service95 se ha convertido en una plataforma significativa para destacar voces literarias que a menudo pasan desapercibidas en el mercado editorial dominado por obras en inglés. Desde su lanzamiento en mayo de 2023, el club ha seleccionado una serie de libros que abordan temas relevantes y universales, desde memorias hasta ficción y manifiestos. Y la elección de Dua Lipa para el mes de septiembre es un claro ejemplo de su compromiso con la inclusión y la diversidad en la literatura.