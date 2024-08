Día del Cine Mexicano: 7 películas que debes ver por lo menos una vez en la vida para amar las producciones nacionales

El cine es, para muchas personas, una mirada hacia otras realidades y mundos fantásticos; lamentablemente, las películas mexicanas han ganado una mala fama entre las y los cinéfilos más aguerridos, pero aunque algunas producciones han sido criticadas por ser "demasiado comerciales", existen muchas otras que reflejan el talento tanto de directoras y directores mexas, como de las actrices y actores que hacen interpretaciones magistrales sobre la realidad en la que vivimos.

Por ello, cada 15 de agosto desde 1986 (día en el que se realizó la primera proyección pública de cine en México) se conmemora el Día del Cine Mexicano, una fecha dedicada a reconocer y celebrar la rica historia cinematográfica de México, así como el talento y la creatividad de sus cineastas.

El cine mexicano cuenta con un sinfín de películas que se adaptan a cualquier gusto.

Fotografía: Pinterest/Estefanymont.

Desde la Época de Oro del cine mexicano, hasta las producciones contemporáneas, las películas mexicanas han logrado dejar una huella indeleble tanto en el público local como en el internacional. Y es que además de las clásicas comedias románticas que no son del gusto de todas las personas, existen otras producciones que tocan temas importantes en el país mientras exploran distintos géneros que se adaptan hasta a los gustos más exigentes.

Películas mexicanas para celebrar el Día del Cine Mexicano

Y para celebrar este día, me he tomado la libertad de seleccionar siete películas recientes que no solo destacan por su calidad y originalidad, sino que también representan lo mejor de la cinematografía nacional actual. Estas películas son imperdibles para cualquier amante del cine que quiera entender y apreciar la diversidad y profundidad del cine mexicano.

Sin señas particulares (Fernanda Valadez, 2020)

Ésta es una de las películas mexicanas más impactantes de los últimos años, dirigida por Fernanda Valadez, podemos conocer la historia de Magdalena, una madre que busca desesperadamente a su hijo desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos.

A través de su viaje, la película aborda temas como la violencia, la migración y la búsqueda de justicia, reflejando la dolorosa realidad de miles de familias en México. Con una narrativa poderosa y una dirección impecable, "Sin señas particulares" ha ganado numerosos premios, incluyendo el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance, y es una obra fundamental para entender el México contemporáneo.

Ya no estoy aquí (Fernando Frías de la Parra, 2019)

Esta película ha cautivado tanto a la crítica como al público por su poderosa narrativa y estética visual. La historia sigue a Ulises, un joven de Monterrey que forma parte de una subcultura conocida como "Kolombia", caracterizada por su amor por la cumbia rebajada y su estilo único de vestir.

Cuando Ulises se ve forzado a emigrar a Estados Unidos debido a un malentendido con un cartel local, la película explora los temas de la identidad, la pertenencia y la nostalgia. Con una dirección meticulosa y una actuación memorable de Juan Daniel García Treviño, "Ya no estoy aquí" es una obra maestra moderna que destaca la complejidad de la juventud mexicana en un contexto de violencia y migración.

Noche de fuego (Tatiana Huezo, 2021)

Por otra parte, esta es una película que mezcla la realidad con elementos de fantasía para contar la historia de un grupo de niñas que crecen en un pequeño pueblo en la sierra mexicana, donde la violencia relacionada con el narcotráfico es una amenaza constante.

Dirigida por Tatiana Huezo, quien anteriormente se había destacado en el ámbito del documental, "Noche de fuego" marca su debut en la ficción con una narrativa poderosa y visualmente cautivadora. La película aborda temas como la inocencia, el miedo y la resistencia, ofreciendo un retrato conmovedor de la niñez en un contexto de violencia, por lo que la ha sido ampliamente aclamada y es una muestra del talento emergente en el cine mexicano.

Temporada de huracanes (Elisa Miller, 2023)

Basada en la aclamada novela homónima de Fernanda Melchor y dirigida por Elisa Miller, esta película nos cuenta una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo en México y explora la brutalidad, la miseria y la violencia inherente a la vida de sus habitantes, a través del descubrimiento del cadáver de una bruja local.

Con una narrativa que se adentra en los oscuros secretos de la comunidad, la película ha sido una adaptación fiel y visceral de la novela, destacando por su enfoque crudo y realista, causando gran impacto tanto en el país como en escenarios internacionales.

Los insólitos peces gato (Claudia Sainte-Luce, 2013)

Esta cinta es una conmovedora historia sobre la amistad y la familia encontrada; dirigida por Claudia Sainte-Luce, la película sigue a Claudia, una joven solitaria que, tras una hospitalización, se une a una familia numerosa y poco convencional que la acoge. La película es una exploración delicada de las conexiones humanas, la enfermedad y la muerte, pero con un tono optimista y lleno de vida. Con actuaciones naturales y un guion que equilibra la comedia con el drama, la película ha sido reconocida en varios festivales internacionales y es una joya del cine mexicano independiente.

Chicuarotes (Gael García Bernal, 2019)

Siendo la segunda película dirigida por Gael García Bernal, esta cinta nos ofrece una mirada cruda a la juventud en los barrios vulnerables de la Ciudad de México. La película sigue a dos adolescentes, "Cagalera" y "Moloteco" que, desesperados por escapar de su dura realidad, se ven atrapados en un ciclo de violencia y crimen. Con un estilo realista y una narrativa que refleja las duras condiciones de vida en los barrios desfavorecidos, "Chicuarotes" es una historia potente sobre la desesperanza y la búsqueda de una vida mejor.

Sueño en otro idioma (Ernesto Contreras, 2017)

Finalmente, ésta es una película conmovedora que explora la desaparición de las lenguas indígenas y, con ellas, de las historias y culturas que llevan consigo. La trama gira en torno a dos ancianos hablantes de una lengua indígena casi extinta, que han estado distanciados durante décadas debido a un conflicto en su juventud y un joven lingüista intenta reunirlos para documentar su idioma antes de que desaparezca por completo. La película, ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance, es una reflexión profunda sobre la identidad, el amor y la memoria cultural.

¿Por qué se celebra el Día del Cine Mexicano cada 15 de agosto?

El Día del Cine Mexicano se celebra cada 15 de agosto para reconocer y celebrar la importancia del cine nacional en la cultura e identidad del país, así como para promover el consumo y la apreciación de las producciones cinematográficas mexicanas.

La fecha fue instituida oficialmente en 2017 por la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en colaboración con la comunidad cinematográfica. Esta iniciativa tiene como objetivo destacar el valor del cine mexicano, tanto a nivel histórico como contemporáneo, y apoyar a la industria cinematográfica nacional, que ha sido una parte esencial de la cultura mexicana desde la Época de Oro del cine en las décadas de 1940 y 1950.

Este día ofrece una oportunidad para que el público redescubra clásicos del cine mexicano, así como para conocer y apreciar las nuevas propuestas y voces emergentes dentro de la cinematografía nacional.

Fotografía: Pinterest/Satori.

Por ello, el 15 de agosto fue elegido como la fecha para esta celebración como un reconocimiento a la rica historia cinematográfica de México y para fomentar el acceso a películas nacionales, a través de proyecciones especiales, eventos, y promociones en distintas plataformas y medios. Además, busca concienciar sobre la importancia de preservar y apoyar el cine mexicano, que es un reflejo de la identidad, diversidad y creatividad del país.

