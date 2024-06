¿Mensaje para Kiko? Edgar Vivar afirma que dejó de hacer al Señor Barriga porque su talento "daba para más"

Sin duda alguna, el icónico programa "El Chavo del 8" dejó una marca indeleble en la cultura popular latinoamericana, por lo que incluso años después de que el show llegó a su fin, las actrices y actores que dieron vida a sus personajes continúan siendo tema de conversación. Es así como recientemente, Edgar Vivar, conocido por sus papeles de "Noño" y "El señor Barriga", compartió sus pensamientos sobre el hecho de que algunos de sus colegas sigan encarnando a los personajes.

Sigue leyendo:

Acusan a Geraldine Bazán de someterse a cirugía estética e irse sin pagar su parte del trato

Contra todo pronóstico, Charly García regresa a los escenarios para interpretar dos de sus éxitos más emblemáticos

Edgar Vivar habla sobre su paso por "La Chavo del 8"

Contrario de Edgar Vivar, Carlos Villagrán se ha mantenido fiel a su personaje de "Kiko" y ha encontrado una manera de capitalizar su popularidad vendiendo autógrafos y fotografías en precios que muchas personas consideran elevados. Esta decisión ha sido tema de debate, pero Vivar ha dejado claro que respeta la elección de su colega, aunque él mismo no seguiría el mismo camino.

El legado de "El Chavo del 8" sigue vivo, no solo a través de sus personajes, sino también a través de las decisiones y caminos que sus actores han elegido seguir.

Fotografía: Instagram/@varedg

Es una decisión personal, si hay gente que se los paga, pues adelante. La decisión de seguir siendo niño, pues es una determinación de cada quien, de respeto. Voy a hablar por mí, yo dejé de hacer los personajes del 'Chavo' hace años porque pensé que podía hacer cosas diferentes, mi talento daba para más, expresó Vivar en una reciente entrevista.

Y es que después de la conclusión de "El Chavo del 8" el 7 de enero de 1980, Edgar Vivar decidió explorar otras facetas de su carrera. "Si tú no te quieres salir de tu zona de confort, seguir haciendo lo mismo (es tu elección), sabes que tienes el cariño del público y aceptación, entonces ¿para qué intentar hacer cosas diferentes?", comentó, reflexionando sobre su decisión de abandonar los personajes de Chespirito.

Vivar y Villagrán, con sus elecciones personales, demuestran que hay múltiples formas de honrar y mantener viva la memoria de un programa que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

Fotografía: Instagram/@varedg

Después de que "El Chavo del 8" terminó sus transmisiones, Edgar Vivar se embarcó en un viaje a Europa para incursionar en el cine, posteriormente se trasladó a Argentina donde produjo teatro y participó en diversos proyectos; su deseo de crecimiento y evolución lo llevaron a alejarse de los personajes que lo hicieron famoso, buscando siempre nuevos retos y oportunidades. Incluso cuando se le preguntó si seguiría los pasos de Villagrán cobrando por sus autógrafos, Vivar respondió con humor: “Yo cobraría 10 mil dólares, a ver quién paga”.

¿Qué hace Edgar Vivar en la actualidad?

En la actualidad, Edgar Vivar ha vuelto a la televisión con su participación en la serie "Vecinos", la cual estrenará una nueva temporada el próximo domingo por Las Estrellas, este regreso a la pantalla chica ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes esperan verlo en roles que muestren su versatilidad como actor.

La vida después de "El Chavo del 8" ha llevado a Edgar Vivar y Carlos Villagrán por caminos distintos.

Fotografía: Instagram/@varedg

Además de su trabajo en "Vecinos", Vivar ha estado involucrado en la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, titulada “Sin querer queriendo”. En esta producción, Vivar se desempeñó como asesor histórico e incluso realizó un cameo, sin embargo, ha preferido mantenerse al margen de los problemas entre Florinda Meza y la producción de la serie. "Yo trato de ser conciliador y nunca separar, ella (Florinda Meza) no me ha buscado, no he hablado con ella", mencionó.

Es así como el futuro de Edgar Vivar luce ocupado y prometedor, ya que en los próximos días viajará a Perú y luego a Brasil para grabar la segunda temporada de la serie “No corre”. Posteriormente, regresará a México para participar en una obra de teatro, demostrando así que su pasión por la actuación sigue vigente.

Mientras uno busca explorar nuevas oportunidades y crecer como actor, el otro se mantiene fiel a su personaje icónico, encontrando formas de conectar con su audiencia.

Fotografía: Instagram/@varedg

De la misma forma, a pesar de los achaques propios de la edad, Edgar Vivar se mantiene activo y agradecido por tener tanto trabajo. "Tengo limitantes físicas en este momento, por problemas en mi columna, pero nada que no se pueda solucionar. Esta profesión es muy noble, te permite interpretar siempre a un personaje, pero el 50% es tu capacidad cognitiva, tu memoria, capacidad de concentración", explicó.

Hasta el momento, Edgar Vivar no tiene planes de retirarse a menos que el público lo decida, y hace votos por mantener su lucidez para seguir trabajando. "Sería pretencioso hacer una gira del adiós y explotar el inconsciente popular, lo siento como un finiquito anticipado de las cosas. Hago votos para seguir siendo activo, haciendo cosas y lúcido, un adiós anticipado yo no lo haría", concluyó.