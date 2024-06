¿La Chilindrina regresa del retiro? Los fans tendrán una última forma de disfrutarla

Fue hace 3 meses cuando María Antonieta de las Nieves confirmó que dejaría de personificar a La Chilindrina, mítico rol que la encumbró como actriz dentro del universo de personajes creador por Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

Con 73 años de vida y más de 50 como actriz, María Antonieta obtuvo en 2021 el récord Guinness como la actriz que interpretó durante más años un mismo personaje, con un total de 48 años dedicados a La Chilindrina.

Como el tiempo no se detiene y los años se han acumulado en su espalda, María Antonieta no presenta más el show de La Chilindrina. Pero, a pesar de esto, sí se mantiene vigente como actriz en otro tipo de roles. Es por esto que la figura confirmó recientemente que los fans de La Vecindad del Chavo del 8 podrán verla de una forma que no lo imaginan.

Exitosa gira en Colombia con obra de teatro

Feliz de estar de vuelta en México, fue como se mostró María Antonieta de las Nieves al ser cuestionada por su labor, Ante esto, la actriz platicó sobre el montaje que presentó en Sudamérica.

"Acabo de regresar de Colombia, hice una gira con 'Los huevos de mi madre' y fue sensacional, hacía mucho que no tenía contacto con mi público, diría yo que desde la pandemia. Pensé que ya no iba a hacer más cosas y me iba a estar descansadita en mi casa, pero resulta que no, me dieron esta sorpresa de una obra de teatro que me encantó y la gente le gustó muchísimo", contó.

En el mismo sentido, de las Nieves se mostró sorprendida que el público aún pida su mítico personaje.

"Muy al principio de que empezamos con La Vecindad y empezamos las giras nos dimos cuenta de la magnitud, pero ahora con 40 años después de haber empezado la gente se acuerda de nosotros como si fuera ayer", confesó.

Señaló también que se siente conforme con todo lo que ha hecho en su carrera y espera traer esa obra a México.

"Yo creo que no (le falta algo por hacer) yo creo que ya lo he hecho todo. Y con esta gira de 'Los huevos de mi madre' posiblemente hagamos todo Centro y Sudamérica, después la república mexicana, para rato de estar trabajando".

No dudó en volver a aclarar que: "Ahí nada más soy María Antonieta de las Nieves, sinónimo, Chilindrina, aunque no salgo de Chilindrina para nada la gente va y quisiera verla, algunos modismos del personaje los hago en la obra y la gente lo aplaude".

¿Adiós a La Chilindrina o volverá pronto?

Al ser cuestionada sobre si mantiene cercanía con Carlos Villagrán "Quico", la actriz comentó que no ha sabido de él, pero reconoce su longeva labor. Luego, persistió lo que ella ya no puede hacer con La Chilindrina.

"No he hablado con él (Villagrán/Quico) no sé cómo está. Mientras pueda uno y tenga uno gusto... pero claro, yo ya no puedo brincar y saltar y hacer todo lo que hacía La Chilindrina, por eso ya no está ese show, sino, seguiría haciéndolo".

"Mientras al público le guste lo que hacemos está bien que lo hagamos, pero claro, yo ya no voy a trabajar como La Chilindrina".

Luego de esto, reveló qué actividades quiere realizar todavía con La Chilindrina, para beneplácito de su público.

"La Chilindrina nada más se va a quedar para meet & greet (reuniones con fans), que bueno que existen esas opciones tan buenas y yo no tengo que hacer nada, el público hace todo", celebró sin definir cuando tendrá un encuentro de este tipo.

Finalizó que desconoce cuando se estrenará el proyecto con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, sobre la vida de su padre.

"Ya, yo ya trabajé eso, pero no sé cuando se estrena. No sé, no me dijeron si podían hacer (mostrar la relación laboral con Chespirito) no me dijeron si lo podían hacer, la verdad es que yo estoy aquí y eso es lo importante", culminó.

