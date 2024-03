“No quiero dar lástima”: “La Chilindrina” confirma su retiro de los escenarios

Con 74 años de edad y 67 años de carrera artística, María Antonieta de las Nieves, quien es mejor conocida como “La Chilindrina”, confirmó su retiro de los escenarios una vez que concluya la gira colombiana de la puesta en escena llamada “Los Huevos de mi Madre”, por lo que, como era de esperarse, esta noticia ha causado una gran conmoción al interior del ambiente artístico.

La noticia del retiro de los escenarios de “La Chilindrina” fue confirmada por la propia María Antonieta de las Nieves durante una entrevista que le concedió a portal digital de “El Colombiano”, con motivo de la presentación de la obra antes mencionadas en tierras colombianas el próximo mes de mayo.

María Antonieta de las Nieves dejará los escenarios a finales de mayo. Foto: IG: lachilindrina_oficial

Durante la entrevista, María Antonieta de las Nieves recordó cómo fueron sus visitas a tierras colombianas con el elenco de “El Chavo del 8” a principios de la década de 1980, además, destacó su participación en la obra “Los Huevos de mi Madre”, donde dejó el papel de “La Chilindrina” para darle vida al personaje de una mujer madura y posteriormente confirmó su retiro.

¿Por qué se retira María Antonieta de las Nieves?

María Antonieta de las Nieves señaló que es consciente de que a su edad, 74 años, se le complica tener el entusiasmo que implica “La Chilindrina”, por lo que señaló que prefiere retirarse antes de dar lástima sobre el escenario, no obstante, señaló que le gustaría que su gira de despedida con “Los Huevos de mi Madre” sea sumamente extensa para poder cerrar con broche de oro su brillante carreta, la cual, inició de manera formal en el año de 1957 cuando participó en la película de “Pulgarcito”.

María Antonieta de las Nieves regresará a Colombia de la mano de Fernando Botero. Foto: IG: lachilindrina_oficial

“Sí (me retiro) y te voy a decir por qué: espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces, si tengo 74 años ¿cuántos más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, entonces “Los Huevos de mi Madre”, sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo “La Chilindrina”, no iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías”, sentenció “La Chilindrina”.

Hasta el corte de esta redacción “Los Huevos de mi Madre” tiene programadas un total de ocho fechas por tierras colombianas y se desconoce si existe la posibilidad de alargar la temporada de dicha obra, no obstante, la última fecha por el momento está prevista para el 25 de mayo en la ciudad de Cali, Colombia.

"La Chilindrina" fue uno de los personajes más queridos de "El Chavo del 8". Foto: IG: lachilindrina_oficial

Para finalizar, María Antonieta de las Nieves señaló que está haciendo su actual papel con el mismo amor con el que por más de medio siglo personificó a “La Chilindrina”, por lo que les pidió a sus seguidores colombianos que vayan a brindarle el enorme amor con el que siempre la han recibido.