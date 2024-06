Lizbeth Rodríguez acusa a la influencer Brianda Deyanara de haber tenido una aventura con Christian Nodal

Christian Nodal es uno de los cantantes más famosos de México, pero también uno de los más polémicos, ya que sus relaciones amorosas constantemente causan mucho revuelo. Ahora está en una relación con Ángela Aguilar, pero ahora se ha desatado un rumor que no ha sido ni desmentido ni confirmado, pues Lizbeth Rodríguez, otra figura controversial, acusó a la creadora de contenido Brianda Deyanara de haber tenido una “aventura” con el cantante de regional mexicano.

La tiktoker Dayane Chrissel (@dayanechrissel) contó que Brianda subió una foto en sus historias en Instagram en la que se leía: “Porque la gente le importa tanto la vida de los demás, a mí que me importa con quien ande Nodal?? O que si Blessed puso el cuerno o que si esto o lo otro…. Obvio uno se entera de todo por TikTok y ok, pero a uno queeee, por qué andar opinando de una vida que no es mía? No sé haha me conflictúa mucho, o entiendo!”. Lo cual llevó a la fuerte acusación.

Ella también suele causar controversia. Foto: @briandadeyanara / Instagram.

Te puede interesar:

AB Quintanilla destrozó a Ángela Aguilar por cantar temas de Selena: “no sé cuál fue su propósito”

Ángela Aguilar le quería prestar vestido de novia a Belinda para su boda con Nodal, así lo confesó: VIDEO

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez sobre Brianda y Nodal?

Tras la historia, subió el mismo texto en “X”, donde Lizbeth le comentó: “Todos sabemos que tu también te lo comiste y por eso el tweet keee…”, pero todo quedó en especulaciones, porque Brianda no ha contestado y además Lizbeth no dio más detalles. Los usuarios quedaron intrigados y esperan que pronto haya más información.

El asunto aún no se aclara. Foto: X.

En tanto, Nodal aún lidia con las críticas y opiniones de la gente. Todos lo tachan de deshonesto, ya que anunció su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti, el pasado 23 de mayo, pero tan sólo el 10 de junio, anunció que estaba con Ángela Aguilar. Él sostiene que nunca le fue infiel a la cantante argentina y que todo terminó en buenos términos.

Nodal y Ángela Aguilar defienden su amor

Los cantantes, aunque están muy felices, han tenido que salir a hablar para intentar poner un poco de calma al asunto. En entrevista, Ángela dijo: “Que la gente hable y diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe… Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Todo el mes ha dado de qué hablar. Foto: @Nodal / Instagram.

Nodal también sostuvo que: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera…”, dijo sobre su nuevo amor, con quien al parecer está muy contento.