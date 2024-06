Ángela Aguilar le quería prestar vestido de novia a Belinda para su boda con Nodal, así lo confesó: VIDEO

El noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula. Ahora la pareja se volvió a colocar en el ojo del huracán después de que los internautas revivieran una entrevista de la hija de Pepe Aguilar en la que habló de la boda que tendría su ahora novio con Belinda.

Fue hace unas semanas cuando los intérpretes de "Dime cómo quieres" sorprendieron a toda la industria al confirmar su relación sentimental. La noticia ocurrió días después de que Christian Nodal hiciera oficial su separación de Cazzu, con quien procreó a su hija Inti y tuvo un noviazgo de dos años.

Reviven entrevista de Ángela Aguilar

Hace tres años Ángela Aguilar, una de las grandes exponentes del género regional mexicano, concedió una entrevista con Andrea Escalona del "programa Hoy". Durante la plática la hija de Pepe Aguilar fue cuestionada por la boda de Christian Nodal y Belinda, la cual finalmente no se realizó por su rompimiento.

En este sentido la joven dijo en aquella ocasión que le encantaría ir a la boda de Belinda con Christian Nodal, pero desafortunadamente no había sido invitada. En tono de broma Ángela Aguilar le dijo a la conductora del "programa Hoy" que fueran juntas a la celebración.

"Me encantaría ir, vamos juntas. No me han invitado", dijo.

En tono de broma, Ángela Aguilar dijo que podían pedir que Belinda llevara el vestido de novia que ella utilizó en la canción "Ahí donde me ven", uno de sus grandes éxitos. Finalmente aseguró que ella no se mete en chismes y por eso no podía opinar sobre el supuesto embarazo de Belinda, rumor que fue desechado días después.