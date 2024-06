Nodal "defiende" a Ángela Aguilar y podría demandar a "Cry", el ex novio de Yeri Mua

La relación entre Nodal y Ángela Aguilar es tema de conversación todos los días. Ahora, trascendió que el cantante mexicano podría haberse enojado con el creador de contenido “Cry”, quien es ex novio de Yeri Mua, ya que él subió un video parodia del tan viral momento: “¿Por qué eres tan coqueta mi amor…. ¡Porque eres mi novio, Christian!” y por la cual se han burlado mucho de la cantante. Su clip se volvió tendencia y Christian lo había visto, por lo cual lo dejó de seguir en Instagram.

Y es que su noviazgo no comenzó de forma atrabancada, ya que Nodal anunció su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti, el pasado 23 de mayo, pero tan sólo el 10 de junio, anunció que estaba con Ángela Aguilar. En las redes los han acusado de haber actuado deshonestamente, pero Christian ha dicho que él le fue infiel a la cantante argentina y que todo terminó en buenos términos. Aunque prácticamente todo lo que hacen se vuelve tendencia.

El cantante es muy temperamental. Foto: @nodal / Instagram.

¿Nodal demandará a Cry?

El creador de contenido sobre farándula Eddy Nieblas relató que en un En Vivo, "Cry" comentó la situación e incluso dijo con actitud bromista, que Nodal lo había dejado de seguir en Instagram y que él hizo lo mismo. Pero pidió a la gente que se suscribieran y así tener dinero para contratar a un buen abogado, pues mencionó que podrían proceder legalmente en su contra.

Ella ha defendido su amor. Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Mientras todos aseguran que terminarán pronto y mal, Mhoni Vidente, una de las pitonisas más acertadas de México, sostuvo que Nodal y Ángela Aguilar tendrán una relación duradera, además de que habrá boda, pero no este año, sino el siguiente; además, no se embarazará.

Ángela y Nodal defienden su amor

En tanto y como respuesta a las incansables críticas, ambos cantantes han salido a hablar. Por su parte, Ángela mencionó: “Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe… Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Nodal también sostuvo que: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera…”, dijo sobre su nuevo amor, con quien al parecer está muy contento.