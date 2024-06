"No la corrió": Marcela Rubiales niega distanciamiento entre Pepe Aguilar y Ángela; ella tiene el dinero para propiedades y bolsas de lujo

Uno de los nombres que comenzó a cobrar mucha fuerza en redes sociales tras el anuncio de la relación sentimental entre Ángela Aguilar y Christian Nodal fue el de la tía de la cantante, Marcela Rubiales, esto luego de que las críticas escalaron hasta el pasado de la Dinastía Aguilar. Pues internautas acusaron a Flor Silvestre de haber dejado a su entonces esposo, Paco Malgesto, y a los hijos que tuvo con él para quedarse con el intérprete de "Un puño de tierra" y la actriz salió a defender a sus padres.

Aunque en un inicio no dio declaraciones sobre su sobrina Ángela Aguilar y sólo había asegurado que la hija de Pepe Aguilar aprendería de sus propios errores, ahora cuando las críticas en contra de la intérprete de "Qué agonía" y Nodal parecen cesar, Rubiales apareció para defenderla y afirmar que apoya su relación. En una entrevista para "Venga La Alegría", la cantante dejó en claro que aún no conoce al novio de la "princesa del regional mexicano", pero la apoya, tanto que incluso se posicionó sobre los señalamientos más recientes que afirman que Christian la estaría llenando de lujos como a sus exparejas.

Sigue leyendo:

Pepe Aguilar se defiende de los haters : "Me da risa"

¡Más juntos que nunca! Ángela Aguilar presume matching outfits junto a Christian Nodal

Se han dejado ver más enamorados que nunca en público. (Foto: IG @nodalelrey)

Marcela Rubiales niega que Pepe y Ángela Aguilar estén distanciados

En medio de todo el escándalo que ha rodeado a la familia Aguilar, uno de los rumores más fuertes que empezó a circular fue que Ángela Aguilar se distanció de su papá, Pepe, por defender su amor con Nodal; las dudas aumentaron cuando el periodista Daniel Bisogno reveló en "Ventaneando" que la cantante ya no vivía con su padre o cuando se comentó que Christian se había comprado una propiedad cerca de la casa de ella. Ahora, Marcela Rubiales aclaró los rumores.

"Ella es independiente desde hace mucho, no hay pleitos, no la corrió Pepe. Ella es independiente, tiene su propio departamento en equis y su casa en el rancho porque ella gana su dinero", dijo. Cabe destacar que en esta misma declaración Marcela Rubiales también defendió a su sobrina tras una foto viral en la que se le ve con un bolso de lujo, que presuntamente se lo habría regalado su actual novio, pero sobre ello negó que esto sea de esta forma, ya que ella también se puede comprar sus propias cosas.

"La colección de bolsas ella se la compró. Y qué bueno que le regalen cosas, por qué no, si la belleza cuesta y opino que les dure mucho", agregó.

Marcela Rubiales niega que Ángela Aguilar esté embarazada o casada con Nodal

Durante la transmisión de "Venga La Alegría" compartieron una entrevista con la hermana de Pepe Aguilar, donde habló claro y contundente tras el escándalo familiar en el que se han visto envueltos en las últimas semanas. "No está embarazada señores, no se han casado; si estuviera embarazada ya sabríamos y sería maravilloso, por qué siempre ver lo feo", dijo Marcela Rubiales, aunque precisó que pese a sentirse feliz por Ángela Aguilar, no tiene el gusto de conocer a su novio.

"De Christian me gustaría conocerlo, no lo conozco, pero si mi niña lo ama, pues ha de ser por algo", dijo ante las cámaras.

Al ser cuestionada sobre si el noviazgo entre los máximos representantes del regional mexicano puede escalar al siguiente nivel, con alegría sentencia: "¿Viene la boda?, viene, usted sea feliz, disfrute, trabaje. A eso venimos a este mundo, a ser felices", fue el mensaje que le mandó a la nieta de Flor Silvestre. Finalmente, al dar su opinión sobre el noviazgo con Nodal, agregó: "Opino que amo a mi sobrina con toda el alma, la admiro como artista, como niña, como hija y ahora como señorita, como mujer y opino que tiene derecho a hacer lo que se le dé su regaladísima gana".