Pepe Aguilar se defiende de los haters : "Me da risa"

Pepe Aguilar rompió el silencio sobre los haters, el cantante nacido en San Antonio, Texas afirmó que los haters no le afectan pero que si le duele ver a sus hijos sufrir por el acoso en redes sociales "ver a tu hijos sufriendo si te sientes mal", recordó que a los 18 años le llegó el hate a su hija Ángela Aguilar y que a esas edad es lógico que le afecte.

"Si me dices a mi algo en redes, me da risa, te lo juro porque las cosas se toman de quien vienen y no conozco a quien me está diciendo eso", dijo Pepe Aguilar.