Ángela Aguilar sube su primera foto con Christian Nodal, así posó la polémica pareja

Christian Nodal y Ángela Aguilar son la pareja del momento, aunque mucho de lo que se habla de ellos es para criticarlos. Sin embargo, ellos están muy contentos con la forma en la que llevan su relación y por fin subieron a redes una foto juntos. Fue la “princesa del regional mexicano” quien subió a sus historias de Instagram una postal en la que se les ve posando uno al lado del otro.

Todo ha sido muy turbulento, pues Nodal anunció su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti, el pasado 23 de mayo, pero al poco tiempo, el 10 de junio, anunció que estaba en una relación amorosa con Ángela Aguilar. En las redes los han acusado de haber actuado deshonestamente, pero Christian ha dicho que él le fue infiel a la cantante argentina y que todo terminó en buenos términos.

Incluso ha habido rumores de que ya se casaron. Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Nodal y Ángela Aguilar: ¿Cómo posaron en Instagram?

La foto no revela mucho, pero en ella se les ve parados uno al lado del otro, con atuendos muy similares. Ángela se ve con unas botas negras altas, un mini vestido y una gabardina de cuero. Nodal, por su parte, llevó un pantalón y una chamarra del mismo material, además de una playera. Ambos optaron por usar un estilo monocromático en negro. Esta postal rápidamente se volvió tendencia y fue replicada por muchas cuentas.

Él ha asegurado que ama a Ángela. Foto: Christian Nodal / Facebook.

“Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe… Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”, comentó recientemente Ángela tras las críticas y rumores de boda y embarazo.

Nodal y Ángela, ¿van a durar?

Mientras todos aseguran que terminarán pronto y mal, Mhoni Vidente, una de las pitonisas más acertadas de México, sostuvo que Nodal y Ángela Aguilar tendrán una relación duradera, además de que habrá boda, pero no este año, sino el siguiente; además, no se embarazará.

Todo parece marchar bien en su noviazgo. Foto: Ángela Aguilar / Facebook.

“Sí se le ve casamiento… La carta de As de oro no trae embarazo, déjense de andar diciendo mentiras… Ni se han casado, ni está embarazada… Déjenlos disfrutar la relación… Sí se casan, este año no, lo más seguro es que sea el 14 de febrero del 2025… Cuando Nodal se quita los tatuajes comienza a hablar con Ángela”, afirmó esta semana.