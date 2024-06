Majo Aguilar aclara que nunca ha hablado del romance de su prima Ángela y Nodal

Luego de que se confirmó la relación amorosa entre Nodal y Ángela Aguilar, diversos medios de comunicación quisieron tener una opinión de Majo Aguilar, una de la prima más famosas de la novia del sonorense, sin embargo, ella siempre ha sido muy cautelosa a la hora de hablar sobre su familia en general.

Debido a lo anterior es que Majo Aguilar utilizó sus redes sociales para hacer una aclaración al respecto, pues en diversos medios han utilizado la entrevista que le hicieron hace varios meses en donde habló de su familia, para ligar sus declaraciones como si estuviera hablando del polémico romance entre Ángela y Nodal, pues Majo asegura que ella jamás ha hablado al respecto.

Majo asegura no hay diferencias con su prima Ángela.

Foto: IG @majo__aguilar

Majo Aguilar no habló de Nodal y Ángela

Fue a través de sus redes sociales que la intérprete de temas como “No voy a llorar”, “Luna azul”, entre otros más que quiso aclarar las declaraciones que han circulado en diversos medios de comunicación los últimos días, pues asegura que ella jamás ha dicho nada sobre el noviazgo que tiene Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Mi gente linda, ¿cómo están? Soy Majo Aguilar y hace unos meses tuve la oportunidad de atender a los medios en el aeropuerto y fíjense que están ligando esa entrevista como si yo tuviera una opinión con la relación que tiene mi prima actualmente y yo no iba a opinar nada, pero precisamente como están diciendo que tengo una opinión y están ligando esa entrevista, me veo en la necesidad de aclarar eso, yo no voy a opinar nada de esa relación.”, dijo Majo Aguilar

Majo prefiere estar lejos de las polémicas.

Foto: IG @majo__aguilar

Sin embargo, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar finalizó sus declaraciones dejando claro que: “Yo no hablo nada sobre la vida de otras personas y no lo haré”, con esto queda claro que la cantante de regional mexicano, quien recientemente se presentó en el Teatro Metropolitan no entrará en la polémica que siempre ronda a su prima.

¿Qué dijo Majo Aguilar en aquel encuentro con la prensa?

Durante la entrevista en la que Majo hace mención, la cantante pidió a sus seguidores y personas en general terminarán con las comparaciones así como que evitaran hablar mal de su familia, especialmente de Ángela Aguilar, pues, asegura que eso no le beneficia en nada, al contrario, siempre es feo saber que hablen mal de su familia.

“Yo le quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo sé que son hermosos, a mí no me gusta, ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho de mi familia. Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso, no me gusta. Mis fans saben que yo no le entro a eso, que me parece muy fuerte”, dijo Majo

Sin embargo, en ningún momento Majo habló ni hizo referencia sobre la relación que su prima Ángela sostiene con Nodal, la cual la ha tenido en el ojo del huracán por varias semanas, ya que la señalan como la culpable de haber separado al sonorense de la madre de su hija Inti.