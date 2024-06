¡Sí habrá boda!, Mhoni Vidente revela la fecha en que Nodal y Ángela Aguilar se casarán

El amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. Ambos están muy contentos, pero los usuarios de las redes sociales los repudian. Sin embargo, pese a que muchos consideran que hicieron las cosas mal, Mhoni Vidente aseguró que el destino para ellos dos será favorable, pues hasta se casarán, aunque no pronto.

El pasado 23 de mayo él anunció por sus redes sociales que ya no tenía una relación con la cantante argentina Cazzu, pero pocos días después, el 10 de junio, comenzó una nueva relación con Ángela Aguilar. Él ha dicho nunca le fue infiel a la madre de su hija Inti y que su relación terminó en buenos términos, pero muchos internautas aseguran que no “les salen las cuentas”.

Nodal y Ángela: esto les augura Mhoni Vidente

La pitonisa más acertada de México aseguró que ve que Nodal y Ángela Aguilar tendrán una relación duradera, además de que habrá boda, pero no este año, sino el siguiente; además, no se embarazará.

“Sí se le ve casamiento… La carta de As de oro no trae embarazo, déjense de andar diciendo mentiras… Ni se han casado, ni está embarazada… Déjenlos disfrutar la relación… Sí se casan, este año no, lo más seguro es que sea el 14 de febrero del 2025… Cuando Nodal se quita los tatuajes comienza a hablar con Ángela”, comentó. Además, dijo que él no se entendía con Cazzu por las diferencias culturales y que el problema es que el cantante mexicano tardó en madurar y lastimó a muchas personas. Eso sí, culpó a la intérprete argentina por no haberse dado cuenta de los problemas de Nodal.

Ángela pide que la dejen disfrutar su amor con Nodal

Luego de los rumores de matrimonio y hasta bebé, la llamada “Princesa del regional mexicano” aclaró que: “Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe (…) Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Hasta el momento, la intérprete argentina Cazzu ha guardado silencio sobre toda esta polémica, aunque él sí ha hablado al respecto: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera…”, dijo sobre su nuevo amor, con quien al parecer está muy contento.