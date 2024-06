Mhoni Vidente: sigue las predicciones de hoy miércoles 19 de junio

Iniciamos un nuevo mes y qué mejor hacerlo de la mano, compañía y con los mejores consejos de Mhoni Vidente quien como cada miércoles está en punto de las 11:00 am a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México, para decirte a ti y al resto del mundo lo que nos espera.

Este miércoles19 de junio, la vidente cubana más acertada de las últimas décadas está lista para dar a conocer sus impactantes revelaciones sobre los próximos fenómenos meteorológicos, sismos, erupciones volcánicas, guerras y también predicciones para el gremio de la farándula mexicana e internacional.

No te pierdas las predicciones con Mhoni todos los miércoles.

Foto: Heraldo Digital

¿En dónde y a qué hora ver a Mhoni Vidente?

Recuerda que podrás disfrutar de las mejores predicciones de Mhoni Vidente, además de su simpatía, belleza y de su peculiar sentido del humor en El Heraldo de México en punto de las 11:00 am a través de las redes sociales como Youtube y Tiktok de esta casa editorial.

Si tu deseas que Mhoni Vidente te haga una predicción personalizada no olvides que tienes una cita este día, pues la vidente leerá tus inquietudes y te dará la mejor respuesta.

La transmisión de este miércoles 19 de junio puedes verla a continuación:

Christian Nodal y Ángela Aguilar, ¿durarán?

Mhoni Vidente aseguró que ve que Nodal y Ángela Aguilar tendrán una relación duradera, además de que habrá boda, pero no este año, sino el siguiente; además, no se embarazará. Además, dijo que él no se entendía con Cazzu por las diferencias culturales y que el problema es que el cantante mexicano tardó en madurar y lastimó a muchas personas. Eso sí, culpó a Cazzu por no haberse dado cuenta de los problemas de Nodal.

Será feliz con su amor. Foto: Christian Nodal / Facebook.

Copa América, ¿quién la ganará?

La pitonisa aseguró que el campeón podría ser Argentina, Uruguay o ¡México! El torneo de fútbol más grande en el continente regresa a Estados Unidos. La 48va edición de la Copa América enfrentará a los mejores talentos de dos confederaciones en 14 sedes estadounidenses durante una competencia que se prolongará por casi un mes.

Wendy Guevara tendrá un nuevo amor

Mhoni Vidente aseguró que un cubano o un puertoriqueño conquistará su corazón, esto luego de haber sufrido una supuesta estafa por parte de su ex pareja, quien hasta ahora niega haber estado con ella. La carrera de la creadora de contenido sigue en ascenso.

Le irá bien en el amor. Foto: @soywendyguevaraoficial / Instagram.