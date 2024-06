Ángela Aguilar niega embarazo y los rumores que ya se casó con Nodal, pide "chance" con su nuevo amor

Debido al hermetismo con el que Ángela Aguilar y Christian Nodal han mantenido los detalles de su relación, surgieron un sinfín de rumores entre éstos aquellos que apuntan a una boda secreta en Italia y que la inmediatez del noviazgo se debería a un embarazo de la cantante. Ante esto, fue ella quien no dudó en aclarar las teorías que han surgido en los últimos días y pidió una oportunidad al público para vivir en plenitud su romance.

Ángela Aguilar aclara rumores de boda y embarazo

Fue este lunes 17 de junio cuando la periodista de espectáculos Flor Rubio mencionó en el matutino “Venga la Alegría” el supuesto embarazo de Ángela Aguilar, lo que desató aún más críticas en su contra. Todo en medio de los dimes y diretes por una boda secreta que los cantantes habrían celebrado durante su reciente viaje a Italia, previo a hacer pública su relación.

Al respecto, la voz de “En realidad” no dudó en aclarar que no desea que el público la reconozca por ser la pareja de alguien más, sino por sus logros en la industria y el éxito que busca como empresaria: “Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”.

Respeto a los rumores de un embarazo y una boda secreta, dijo: “No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mi relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”.

Ángela Aguilar responde a las críticas por su romance

La llamada “Princesa del regional mexicano” se negó a dar detalles de su historia de amor con Christian Nodal, sin embargo, dejo claro que está más enamorada que nunca y dispuesta a defender su romance. Por ello, pidió “chance” a sus seguidores para vivir su noviazgo en plenitud, además de comprensión ante la manera en la que ha surgido.

“Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe (…) Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Añadió: “Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en. Una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años, estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de Saer qué hemos hecho”.