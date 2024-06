Ángela Aguilar rompe el silencio sobre las críticas por su romance con Nodal: "Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie"

Tras varios días en los que la pareja se mantuvo en silencio ante la ola de críticas por su romance, Ángela Aguilar finalmente se pronunció al respecto para defender su noviazgo con Christian Nodal asegurando que no revelará su historia de amor debido a los ataques que ya ha recibido por la supuesta infidelidad del cantante a Cazzu. La llamada "Princesa del regional mexicano" posó para una sesión de fotos con las que aclararía los rumores de una boda secreta y embarazo que surgieron en medio de la polémica.

Ángela Aguilar responde a las críticas por su romance

En entrevista para la revista Quien, la intérprete de "Qué agonía" no pudo evitar ser cuestionada por el romance que tiene con Christian Nodal y los comentarios que han recibido por la inmediatez de éste debido a que fue confirmado tan sólo dos semanas después de que el cantante revelara el fin de su relación con la trapera argentina Cazzu.

Ángela Aguilar defiende su romance con Christian Nodal. Foto: IG @quiencom

“La gente no tiene porqué saber mi verdad, siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy", dijo la menor de la dinastía Aguilar tras señalar que se ha mostrado totalmente honesta en sus redes sociales, una cualidad que habría aprendido de su papá, el cantante Pepe Aguilar.

Añadió: "Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo y eso me ha metido en muchos problemas, pero sabes qué, yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo que por las que me callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita. Hay mucha gente hipócrita en esta industria -otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa- que solo dice lo que la gente quiere escuchar y yo no estoy para eso. Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago”, dijo la cantante.

Ángela Aguilar responde a las críticas por su romance. Foto: Captura de pantalla X @elchicocritico

Ángela Aguilar defiende su romance con Christian Nodal

Ángela Aguilar reveló el motivo por el que decidieron destapar su romance, dejando ver que habrían sido las fotografías que circulan de su romántico viaje a Italia junto a Nodal lo que la motivo. Además, posó mostrando el tatuaje que se hizo con las iniciales del cantante y sin una argolla de matrimonio, lo que descartaría el rumor de que llegaron al altar en secreto durante su estancia en Roma.

“No quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirse así, de vivir este sueño, de crecer (…) Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”, dijo contundente la cantante.

Además, se dijo tranquila de los comentarios negativos y ataques que ha recibido en redes sociales: “Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en. Una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años, estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de Saer qué hemos hecho”.