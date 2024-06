Niurka Marcos desata polémica al hablar del nuevo romance de Christian Nodal: “Toda la vida los hombres han sido mujeriegos”

Mientras algunos famosos se mantienen alejados del escándalo provocado por el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, otros no han dudado en mostrar su apoyo a la nueva pareja. Como lo hizo Niurka Marcos, quien, fiel a su estilo, aseguró que la supuesta infidelidad del cantante a la trapera argentina Cazzu es algo que no debería de sorprender al público ya que “toda la vida los hombres han sido mujeriegos” y pidió no limitarlos.

Niurka Marcos desata polémica por apoyar a Nodal

La vedette cubana se ha caracterizado por no temer a decir lo que piensa y así lo demostró una vez más durante su reciente visita a “Venga la Alegría Fin de Semana”, donde fue cuestionada sobre el escándalo que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras confirmar su romane tan sólo unos días después de que el sonorense anunciara su ruptura con Cazzu.

Debido a la inmediatez con la que surgió el romance entre los intérpretes de “Dime cómo quieres” se desataron rumores que apuntan a una infidelidad por parte de la estrella de regional mexicano, quien el pasado domingo fue blanco de críticas tras compartir fotografías inéditas junto a su primogénita Inti para celebrar el Día del Padre.

“Es que yo no sé qué les está extrañando, los hombres toda la vida han sido de tener muchas mujeres y él tiene el mismo derecho que tienen los hombres de toda la vida. Yo no sé qué les está espantando, si los hombres por los siglos de los siglos, toda la vida han tenido todas las mujeres que les da la gana y se las han quimbado a todas las que se han dejado. Entonces, ¿por qué quieren limitar al pobre Nodal que se quimbe a todas las que se dejen? (…) Toda la vida todos los hombres han sido mujeriegos”, dijo la vedette.

Niurka Marcos defiende a Christian Nodal de las criticas por su nuevo romance. Foto: IG @niurka.oficial

Romance de Nodal y Ángela Aguilar divide opiniones

Al igual que la llamada “Mujer desándalo”, otras celebridades se han pronunciado a favor del romance entre Nodal y Ángela Aguilar. Entre éstos destacan los conductores del programa “Hoy”, Paola Durante, Adamari López y Mariana Seoane, quien recibió fuertes críticas en redes sociales tras compartir una foto junto a la nueva pareja.

“Pues se ven felices, que viva el amor. No es que lo supiera, lo que creo es que venimos a ser felices. Uno no sabe lo que hay detrás, es muy fácil especular, decir miles de cosas, pero la realidad solamente ellos la saben. Yo lo único que creo es que hay que respetar es porque no sabemos la verdadera historia, pero que viva el amor siempre porque el amor es el motor más hermoso, es el quinto elemento, es lo que nos hace feliz y yo los vi felices”, dijo la intérprete de “Me equivoqué”.

Foto: IG @nodal

Sin embargo, no todos comparten la misma opinión y así lo demostró la modelo Marie Claire que explotó contra Ángela Aguilar y la tachó de “mustia”. “Es código de mujeres, si tú ya eres amiga de Cazzu, ¿cómo le explicas eso? Eso no se puede hacer, ahí estás mal, esos son códigos Panini y no puedes ser Panini. Tiene 20 años, es una niña, por eso te digo: ‘No seas bruta, no hagas comentarios entonces cuando sabes que en cualquier momento ese muchacho va a ser tu marido. Ustedes quédese callada’”, dijo la también conductora durante una transmisión en vivo.