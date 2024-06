¿Y Belinda? Paola Durante apoya romance de Nodal y Ángela Aguilar: “Creo mucho en el amor”

Paola Durante se suma a los famosos que han apoyado el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar pese a los comentarios negativos que han recibido. Aunque la modelo expresó su solidaridad con Belinda ante el momento difícil por el que podría estar pasando, también dijo apoyar el noviazgo de los cantantes ya que también ha tenido amores prohibidos de los que ha optado por alejarse.

Paola Durante apoya romance de Nodal y Ángela Aguilar

Celebridades no han evitado ser cuestionados sobre el escándalo que envuelve a Nodal y Ángela Aguilar luego de que dieran a conocer su noviazgo y Paola Durante no sería la excepción, pues Belinda es quien la interpreta en la serie “¿Quién lo mató?” sobre el día en el que fue asesinado el presentador de televisión Paco Stanley hace 25 años.

Paola Durante apoya romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Foto: FB @quienespaola

La exbailarina expresó su solidaridad con la intérprete de “Luz sin gravedad” debido al difícil momento por el que podría estar pasando ante el nuevo romane de su expareja; sin embargo, también mostró su apoyo a los cantantes asegurando que comprende el gran cariño que existe entre ellos y debido a que en el pasado también tuvo amores con los que no pudo estar.

“Es difícil… Yo creo mucho en el amor y los veo a los dos y hasta me dan ganas de enamorarme (…) Es difícil culpar a alguien, lo que no me gusta es que digan ‘Ay, Ángela’, no me gusta que ataquen a las mujeres, ahí la responsabilidad es de los dos. A mí me ha pasado, me he enamorado de gente con la que no puedo estar y sí es muy difícil, entonces no me gusta juzgar a ninguno de los dos”, dijo Paola Durante en un encuentro con los medios retomado por el canal de YouTube “Qué buen chisme”.

Famosos a favor de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Aunque gran parte de los famosos han decidido mantenerse alejados del escandaloso romance entre los cantantes de regional mexicano, otros no han dudado en mostrarse a su favor argumentado que se trata de personas jóvenes y que están enamorados. Aunque esto le ha ganado críticas a algunos de ellos y este fue el caso de Mariana Seoane, quien compartió una foto junto a la pareja tras el concierto en el Auditorio Nacional donde se besaron por primera vez ante el público.

“Pues se ven felices, que viva el amor. No es que lo supiera, lo que creo es que venimos a ser felices. Uno no sabe lo que hay detrás, es muy fácil especular, decir miles de cosas, pero la realidad solamente ellos la saben. Yo lo único que creo es que hay que respetar es porque no sabemos la verdadera historia, pero que viva el amor siempre porque el amor es el motor más hermoso, es el quinto elemento, es lo que nos hace feliz y yo los vi felices”, dijo Mariana Seoane.

Adamari López también dijo entender el noviazgo entre los cantantes: “Yo pienso que son dos muchachos jóvenes, yo me voy a poner en los zapatos de ellos. Cuando yo era jovencita, hoy ya tengo 53 años, quizás terminaba una relación y empezaba otra, no entendía a lo mejor que había que darle un duelo a esa relación y que había que esperar un tiempo”.