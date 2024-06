Paola Durante envía mensaje a Paul Stanley por la polémica de la serie “¿Quién lo mató?”

Han pasado 25 años del asesinato de Paco Stanley afuera de un restaurante en la Ciudad de México y el caso sigue sin resolverse, algo que continúa generado eco en quienes se vieron rodeados por la polémica. Este es el caso de Paola Durante, quien fue bailarina en el programa “Una tras otra” y no dudó en enviar un mensaje a Paul Stanley, hijo del famoso presentador, ante la polémica que se ha generado por la serie “¿Quién lo mató?”.

Paola Durante envía mensaje a Paul Stanley

Paola Durante fue detenida y acusada de su presunta participación en el asesinato de Paco Stanley, tras poco más de un año en prisión la modelo obtuvo su libertad debido a que no se encontraron pruebas suficientes en su contra. En más de una ocasión, la exbailarina de “Una tras otra” ha mencionado lo mucho que la afectó aquel proceso legal que se hizo tan mediático y que desató ataques en su contra por parte de los fanáticos.

Sigue leyendo:

¡Sin Paul Stanley! Mario Bezares llega al programa Hoy y dice estar listo para generar polémica en LCDLFM

Fans recuerdan el "lindo" carácter de Paco Stanley y la forma de tratar a sus colaboradores en redes sociales

A más de dos décadas de lo ocurrido la modelo vuelve a ser blanco de controversia, aunque por la serie “¿Quién lo mató?” sobre lo ocurrido el día en el que asesinaron a Stanley. La producción ha despertado inquietud entre el público y ha colocado a las personas que se vieron involucradas en el ojo del huracán, tal y como ocurrió con Paul Stanley, quien tenía 14 años cuando su padre murió, por lo que Durante no dudó en enviarle un mensaje.

“Como lo ha hecho hasta ahorita, no ver la serie, no escuchar, no hacer caso y disfrutar a su bebé, disfrutar el gran éxito que tiene. Es como ver a Paco en vida porque es igualito, porque actúa igualito, a mí me da mucho gusto, yo admiro mucho a Paul. Ojalá hubiera habido una relación, pero se entiende, no pasa nada. Que sea feliz, que disfrute de la vida y que ya no haga caso de nada como lo está haciendo hasta ahorita, ojalá que no la vea, que no la vea nunca”, dijo Paola Durante.

Paola Durante fue bailarina en el programa "Una tras otra". Foto: FB @PacoStanleytributo

Paul Stanley recuerda a su papá a 25 años de su muerte

Hasta el momento Paul Stanley se ha mantenido alejado de la polémica por la serie de Amazon Prime sobre el asesinato de su padre, sin embargo, en el aniversario de su muerte le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Hace 25 años te fuiste, hoy te recuerdo todos los días con amor, honrando tu vida, extrañándote y resiliente".

En el programa "Hoy", el conductor también habló sobre el mensaje que le gustaría compartir con su padre si estuviera vivo: "Me gustaría decirle que va a ser abuelo (…) qué difícil es saber que la vida te va llevando con nuevas responsabilidades y que uno intenta ser la mejor versión de sus padres, de uno mismo que va luchando contra eso".