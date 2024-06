¡Sin Paul Stanley! Mario Bezares llega al programa Hoy y dice estar listo para generar polémica en LCDLFM

'¿Quién lo mató?' llegó al mundo del streaming para causar polémica con la historia de Paco Stanley. Uno de los nombres que más han sonado es el de Mario Bezares, quien vuelve a Televisa después de 25 años para revivir La Casa de los Famosos México. El conductor está listo, pero previo a comenzar el reality, Mario fue invitado a el Programa Hoy.

Una de las grandes polémicas que se iban a presentar en el matutino era si Paul Stanley iba a estar en la entrevista o si se ausentaría del programa entero. Después de ver el inicio de Hoy, se puede dejar claro que si estuvo presente en el programa, pero no se presentó en la entrevista para quien fuera el patiño de su padre.

El que fuera patiño de Paco Stanley se presentó con una sonrisa a 'De qué me hablas' en el Programa Hoy. Desde que apareció se le podía notar la sonrisa por estar de vuelta en la que fuera su casa durante muchos años. Eso sí, dejó claro que hace 25 años no pisaba los foros y pasillos de la empresa. Recordó todos los programas que hizo en la que fuera la empresa que lo vio nacer.

"Como coreógrafo y bailarín me aventó como 12 o 15 programas y luego como estelar fueron: Anabel, Sin embargo se mueve y luego ya Pácatelas. Fueron dos veces", dijo Mario para después hablar de todo lo que ha hecho desde que salió de Televisa.

Sobre La Casa de los Famosos dejó claro que está excitado y emocionado por comenzar la experiencia. Quiere que las personas lo conozcan como es y que se quiten muchos estigmas que se han generado a lo largo de estos 25 años. Se considera una persona que le gusta ser servicial y está claro que quiere ganar.

"Vengo a divertirme y que me conozcan como soy (...) Por su puesto que quiero ganar, creo que todos los que entrar quieren. Es un reto maravillo para mí. Yo creo que desde agosto, septiembre que me invitaron tuvimos un consenso familiar y me dijeron adelante", dijo.