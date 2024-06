'¿Quién lo mató?': el día que Paco Stanley se burló de Niurka en TV nacional

Paco Stanley se burló de Niurka TikTok: fernandobrianmx

Paco Stanley fue uno de los grandes de la televisión nacional. Su forma de entretener a la gente hizo que durante 15 años estuviera en los mejores programas de cobertura en todo el país, pero también lo llevó a tener a alguno que otro 'enemigo', muchos de ellos reflejados en la serie de Prime Video, '¿Quién lo mató?'. En esta ocasión vamos a presentar el día que no dudó en burlarse de Niurka en TV nacional.

El conductor de televisión no podía creer cómo se llamaba la cubana. Ante esta situación decidió hacerle una broma sobre su nombre y de paso mentirle con el suyo. Paco y Mario pensaron que la invitada especial era rusa, por lo que decidió inventarse un nombre. Posteriormente le dijeron que era cubana y todo cambió. Stanley decidió tener otra táctica con ella.

Paco se burla del nombre de Niurka en tele nacional

En la mitad del programa, Mario recordó qué tenían invitados especiales esperando a que los dejaran salir en el programa. En la esquina se encontraban Marcos Valdez y Niurka. Lo primero que hizo 'Mayito' fue preguntarle sobre el refrán, mismo que no sabía Marcos. Bezares le recuerda de qué están hablando en el programa para terminar con la dinámica y dejar que Valdez le presente a su acompañante de ese día.

El patiño del programa le preguntó a la cubana, quién dio su nombre con una sonrisa. Al no creerlo, Paco se acercó a dicha zona y comenzaron a burlarse del nombre de la invitada.

"Ja, no en serio, no", "No, en serio, Niurka, no, en serio. ¿Cómo te llamas? ¿Niurka?", "Niurka, Niurka, ¿y qué quieres? Yo soy Circov. Niurka y Circov" "Yo soy orca, sí", fueron algunas de las frases que dijeron Paco y Mario para que los invitados se sintieran un poco incómodos y los espectadores se rieran del nombre de la cubana.

La invitada decidió explicar que era un nombre soviético y que ella era cubana. Cuando dijo esto y la escuchó hablar un poco más, Paco cambió su forma de actuar ante la presencia de Niurka y comenzó a coquetearle.

Después de explicar que la invitada era cubana, Stanley no dudó en decir que era una mujer muy guapa. Niurka sin pensarlo expresó que él también estaba de buen ver. Este comentario fue el que dio paso a qué Mario y algunos de los que se encontraban en el público pidieran que se dieran un beso.

Paco se acercó a Niurka, que lo recibió con los brazos abiertos para darse un beso en televisión nacional. Después de este beso entre la cubana y Stanley, Mario siguió con el programa volviendo al tema de los refranes. Ahora la cubana era la que se encargaría de intentar adivinar el refrán. Todo terminó con un beso en la mejilla de Mario a Niurka