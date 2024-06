Pepe Cabello, productor de Paco Stanley, asegura que sí era droga la que salió de la bolsa de Mario Bezares

Uno de los momentos más recordados y polémicos de la televisión mexicana se presentó en un programa de Paco Stanley. Para ser más precisos con el 'gallinazo' de Mario Bezares, ya que durante su baile se salió una bolsa blanca del saco. Este momento fue recordado por la gente gracias a la serie '¿Quién lo mató?', ya que se representó la escena tal y como ocurrió en la década de los 90. Ahora, a Pepe Cabello, productor de dicho programa reveló que era lo que había dentro de la bolsa blanca de Bezares.

A lo largo de los años se han presentado diversas hipótesis sobre lo que había en el paquete que se le salió a Mario del saco durante el 'gallinazo'. Por un lado Mario asegura que era un pedazo de papel con el número de una persona, pero hay otras teorías donde se dice que en realidad llevaba droga el conductor y comediante. Cabello asegura que llevaban droga en dicha bolsa.

El amigo, socio y productor de Paco Stanley recordó el momento en el que se le salió la bolsa blanca a Mario Bezares del saco durante el 'gallinazo' y de paso aseguró que se trataba de droga. Lo hizo durante una entrevista con 'De primera Mano', donde les contó como vivió aquel polémico momento. Pepe tiene claro que era una bolsa con polvo blanco.

En la entrevista hablaron de la relación con Carillo, si vendía o guardaba droga del cártel y el tema del consumo personal. Pepe dejó claro que toda la droga que tenían en aquellos años era única y exclusivamente para el consumo personal. Después de esto se dio paso al tema del 'gallinazo' donde se le sale una bolsa blanca a Mario. Esto fue lo que dijo Pepe:

"Yo creo que sí era. Yo estaba dirigiendo las cámaras. Por eso tuve que declarar, lo tuve que decir, mi apreciación (...) Después, en la camioneta en la que yo viajaba, Paco regañó a Mario por ese accidente. (...) Yo te voy a decir que el hecho fue muy reprendido por parte de Paco a Mario. Yo no estaba en esa bolsa, pero sí el regaño fue muy fuerte. A mi parecer, yo creo que sí era", dijo Cabello.

Después de esto, el entrevistador le cuestionó sobre el tipo de represión que realizó Stanley contra Bezares por el accidente en pleno programa donde se le sale la bolsa blanca. Pepe dejó claro que lo reprendió de palabra, pero no de era un tema del que se tuviera que castigar demasiado, inclusive pensaron que nadie se había dado cuenta.

"Pues sí, le dijo palabras como: ' no seas un pinnn', 'eres un pinnnn', 'por qué te haces si estás pinn'. No era una cosa así de máximo castigo o algo. Sino que en ese momento creímos que la gente no se había dado cuenta, pero ahí creció una leyenda", expresó Cabello para cerrar con el tema del paquete blanco que se le salió a Mario.