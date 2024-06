Paco Stanley: reviven polémico video del conductor que muestra sus "técnicas" para conquistar mujeres

Paco Stanley le reveló a Shanik su técnica para conquistar a las mujeres IG: elsofa.mx

La serie de '¿Quién lo mató?' de Prime Video está haciendo que se revivan algunos de los pasajes más polémicos del asesinato de Paco Stanley, pero no sólo eso. Ahora, gracias a que se está hablando del afamado y querido conductor, algunos fans recuerdan sus mejores momentos, pero también algunos donde demostraba los motivos por los que muchos no le querían. Ahora vamos a recordar el día que expresó cuáles eran sus 'técnicas' para conquistar mujeres.

Como es bien sabido, y como lo indica la serie de Amazon Prime, Paco era un conquistador nato y un mujeriego, por lo que tuvo a una gran cantidad de mujeres a su alrededor a lo largo de la historia. Lo que pocos sabían era cómo le hacía para que tantas mujeres hermosas salieran con el a una cita o algo más como una relación. Ahora vamos a recordar el día que se lo reveló a Shanik.

Paco Stanley siempre estuvo rodeado de mujeres (IG: elsofa.mx)

¿Cuál era la técnica de Paco Stanley para conquistar mujeres?

Paco era una de los hombres más reconocidos a nivel nacional gracias a la gran cantidad de programas y a su forma de entretener al público. En esta ocasión vamos a recordar uno de los momentos más polémicos que dejó en la televisión mexicana. Se tiene que recordar que tenía un humor bastante peculiar, por lo que muchas veces abusaba con los comentarios que hacía. Shanik le preguntó cómo le hacía para conquistar a las mujeres, a lo que Paco contestó.

"Yo quiero decirte una cosa. Yo tengo la fortuna de que las mujeres son las que se me declaran a mí. Te explico, me ven y me dice: 'ay que mi Paco, que mira' y entonces yo me suavizo, pero que yo me atreva a ligar, eso no es posible. Yo dejo que ellas lleguen", dijo Paco para responder a la pregunta de Shanik.

Después de dejar claro que él no se atreve a ligar, la conductora del programa le preguntó si se suavizaba del corazón. Aquí comenzó el 'humor' de Stanley, ya que decidió alburear a la entrevistadora. Mientras que Shanik hablaba de temas del corazón y la forma de ser, mientras que Paco hablaba de temas más sexuales.

Paco Stanley asegura que no sabía conquistar. Ellas eran las que se acercaban a él (IG: elsofa.mx)

"El corazón sí, la otra parte no se suaviza.", Shanik le dijo que ella hablaba del alma, del carácter, a lo que Paco dijo: "No sé como le llames tú, jaja. Yo le llamó, no perdón, no". Después de esto quiso cambiar el tema y volver a explicar cómo es para conquistar a las mujeres. Paco dejó claro que es bastante cohibido.

"Yo soy bien cohibido, palabra, soy bien cohibido. Ahorita que me pellizcaron la pompa, ¿Cómo estaba ahorita que me pellizcaron la pompa", dijo el afamado conductor de TV.

Shanik se sumó a la forma de hablar de Paco y le dejó claro que estaba coloradísimo, siendo de la cintura para abajo la zona donde más colorado estaba después de que le tocaron la pompa. La conversación siguió y la gente se olvidó de dicho tema que le sacó algunas risas a los espectadores de Shanik.