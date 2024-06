Fans recuerdan el "lindo" carácter de Paco Stanley y la forma de tratar a sus colaboradores en redes sociales

Paco Stanley aseguraba que tenía un lindo carácter IG: elsofa.mx

El nombre de Paco Stanley sigue dejando mucho de qué hablar después de presentarse la serie de '¿Quien lo mató?'. En esta ocasión los fans del afamado conductor de TV, que falleció hace 25 años, recordaron lo 'lindo' y 'sutil' que era con la gente que trabajó con él. Muchos dicen que su carácter hizo que tuviera muchos enemigos en el mundo de la farándula en México.

Si bien es cierto que existen muchas opiniones sobre la forma de ser de Paco, lo que es una realidad es que tenía un sentido de humor bastante pesado e inclusive agresivo con los invitados especiales, el público y con la gente que trabajaba con él. El mejor ejemplo la escena donde Mario le dice "con los papeles no, Francisco" que sale en la serie de Amazon Prime.

Paco intentó patear a la cantante de la orquesta. (TikTok: vissel_22)

Así trataba Paco Stanley a a sus colaboradores

A lo largo de los años ha cambiado la forma de hacer televisión en México. En la década de los 90, la forma de entretener al público era completamente diferente a la que se tiene en la actualidad, por lo que muchas de las formas de actuar ante las cámaras no son bien vistas en la actualidad. Paco es víctima de este tipo de cambios, ya que su comedia sería mal vista en la actualidad. Una muestra de ello es la forma en la que trataba a Mario y al resto de las personas que trabajaban con él.

En el video que se volvió viral en redes sociales se muestra como Paco le dice a Mario que es un fodongo por no subirse los calcetines como debe de ser. Después le pega con los papeles por no hacerle caso cuando le está hablando. Después del golpe se da la vuelta y procede a ir donde estaba una chica lista para mandar unos saludos. La joven le manda un saludo a sus compadres y su ahijado y le manda un beso. Paco no duda en arremeter contra ella por no dar los nombres, casi se le va a los golpes.

Stanley le pegó a Mayito por defender a la joven (TikTok: vissel_22)

La mujer le dice que no le grite, esto hizo que Stanley se subiera a la tarima donde estaba la orquesta para preguntarle que le había dicho. El otro vocalista se puso entre Paco y la cantante para no permitir que el conductor le increpara de cerca. Todo se tranquilizó cuando Mario apareció para contar un chiste y hacer que Paco se fuera contra él.

"Pégueme a mí, a ella no. A mí destróceme", dijo Mario para soltar la sonrisa de Paco. Stanley no dudó en darle un par de golpes "de broma", pero después dijo que se había pasado y sí le había pegado sin querer. La gente en el set comenzó a pedir que le diera otro golpe, pero ya no lo hizo porque sí le había pegado bien las primeras dos veces.

El conducto se encaró con la gente que se encontraba viendo el programa en vivo para dejar claro que tenía un carácter lindo. Cerró con una broma más, ya que dijo que se iba a 'descontar' a la señora que se encontraba entre el público. En esta ocasión Mario dijo "péguele a ella".