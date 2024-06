Nodal se presentará en Argentina y usuarios de redes llaman a un boicot, por lo que "le hizo" a Cazzu: "no perdonamos"

La polémica persigue a Christian Nodal. Ahora, el cantante mexicano anunció un concierto en Buenos Aires, Argentina, y en los comentarios los internautas de ese país han comenzado a organizar un boicot. Y es que el pasado 23 de mayo él anunció por sus redes sociales que ya no tenía una relación con la cantante argentina Cazzu, pero pocos días después, el 10 de junio, comenzó una nueva relación con Ángela Aguilar.

Su nuevo noviazgo ha dado mucho de qué hablar, pues poco después de que anunciaron su romance, Nodal salió a decir que su amor por Ángela es real, además de que pidió respeto para todas las personas involucradas. Él sostiene que nunca le fue infiel a Cazzu y que su relación terminó en buenos términos y recalcó que la razón de su rompimiento fue que a veces el amor no funciona.

Muchos lo tomaron como una burla. Foto: @movistararenaar / Instagram.

Nodal estará en Argentina y el público no lo quiere tras truene con Cazzu

Luego de que se diera a conocer la fecha de su show, muchos internautas argentinos comenzaron a comentar: “Botón para que cancele el show”, “El q va es anti patria”, “No sabe todavía que los argentinos somos re pasionales y no perdonamos una?”, “piensa que puede venir a dar un show ahora”, “Vamos a esperarlo con carteles de Cazzu???”. Hay quienes se preguntan si tendrá el descaro de llevar a Ángela, como lo ha hecho en otras presentaciones.

¿También viajará a Argentina? Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Hasta el momento, la intérprete argentina Cazzu ha guardado silencio sobre toda esta polémica, aunque él sí ha hablado al respecto: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera…”, dijo sobre su nuevo amor, con quien al parecer está muy contento.

¿Cazzu no quería andar con Nodal?

Hace poco más de un mes Nodal dio una entrevista por la cual ahora está siendo funado, ya que el pasado 13 de mayo, en una entrevista dada para el Podcast “Noche de Luz” en YouTube aseguró que le fue muy complicado enamorar a Cazzu, ya que ella no quería sostener una relación con él.

“Dijimos: ‘Vamos a ser novios, somos artistas ¿cómo le hacemos?… Yo me voy para allá’… Ella no quería, ella no quería ser mi novia para empezar… Ella decía ‘tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando’. Pero yo ya estaba ‘emperrado’, el plan era rentar una casa en el campo, con su gente hacía su álbum y yo lo mismo… Nos veíamos dentro del día”, refirió.