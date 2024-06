Laura Bozzo lanza fuerte regaño a Christian Nodal: “No traigan hijos al mundo si no están seguros de su relación”

Laura Bozzo es una de las celebridades que no teme decir lo que piensa sin importar la polémica que esto pueda generar y, fiel a su estilo, lo hizo una vez más al regañar a Christian Nodal por su abrupta separación con la cantante argentina Cazzu pese a que han pasado tan sólo unos meses de que le dieron la bienvenida a su primogénita, Inti, por quien la presentadora peruana se mostró preocupada.

Laura Bozzo lanza contundente mensaje a Christian Nodal

El intérprete de “Botella tras botella” ha recibido una ola de críticas debido a su romance con Ángela Aguilar, pues ante esto surgieron rumores de una supuesta infidelidad del cantante a Cazzu con quien en septiembre del año tuvo a su hija, Inti. A los comentarios negativos se sumó Laura Bozzo, quien se dijo preocupada por la pequeña debido a la separación de sus padres y lo mucho que esto podría afectarla en el futuro.

"Nodal, me dirijo a ti, te voy a decir una cosa, tú puedes cambiar de mujer como de calzón, eso no me interesa, pero sí traer hijos al mundo. Uno no trae hijos al mundo si uno no está seguro con una relación, uno no trae hijos para que después se críen sin papás", dijo Bozzo al puntualizar en que Cazzu y Ángela no eran de importancia para ella, sino la menor que queda al cuidado de su madre.

Añadió en entrevista para “Venga la Alegría”: “Ay no, no es dinero lo único que uno tiene que recibir. Es más importante tener a tu papá, compartir, que te muestre la vida, los recuerdos de mi infancia, pero esas criaturas que nacen sus papás, eso no pasa. Ángela y Cazzu, lo siento, no me interesan, me interesa la criatura y si Ángela empezó la relación estando él con Cazzu, me parece fatal, pero en todo caso es su conciencia”.

Cazzu se aleja de la farándula para enfocarse en su hija

La “Nena Trampa” compartió un mensaje a través de sus historias en Instagram en el que habla de su postura ante lo ocurrido con su expareja: “Los artistas comos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y errores. Hoy, como muchas veces, lo fue y, como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor.

La trapera argentina anunció que se ausentará de redes sociales y el ojo público hasta que la polémica haya cesado: “Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma”.