Paquita la del Barrio envía mensaje a Cazzu ante polémica por Christian Nodal: "Que se busque otro"

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal se mantienen como blanco de críticas tras destapar su romance, Cazzu ha recibido en redes sociales una ola de apoyo a la que se sumó Paquita la del Barrio con un mensaje que dedicó a la trapera argentina ante su escandalosa y abrupta ruptura por la que la estrella de regional mexicano ha sido señalado de infidelidad.

Paquita la del Barrio envía mensaje a Cazzu

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Paquita la del Barrio fue cuestionada sobre la controversia que rodea a los intérpretes de “Dime cómo quieres” por su noviazgo y aunque se negó a hablar del tema mencionó lo doloroso que fue para ella el haber tenido una relación con un hombre casado: “Fue la tristeza más grande en mi vida”.

Sobre el consejo a las jóvenes que, como Ángela Aguilar, se enamoran, la cantante mencionó: “Que se fijen bien con quien lo van a hacer. Eso sí se los voy a decir, es muy triste vivir con un hombre que esté casado. Yo pasé por ahí y fue la tristeza más grande de mi vida”. Paquita la del Barrio también envió un mensaje a Julieta Emilia Cazzuchelli, como es el nombre de pila de Cazzu, ante su ruptura con Nodal: “Que se busque otro, hombre, para qué batallamos”.

La actriz Ivonne Montero también le dedicó unas palabras a la llamada “Nena Trampa": “Ella es y va a seguir siendo una mujer con mucha fortaleza porque no es fácil a lo que se va a enfrentar, porque no es fácil. Independientemente de que él esté o no como familia, siempre va a estar ese vacío. Ha dejado muchas cosas por esa criaturita y por Nodal, y nada, que tenga mucha fortaleza, que sea feliz, que le brinde a su hija todo el amor del mundo y que exija”.

La actriz Ivonne Montero también mostró su apoyo a Cazzu tras ruptura con Nodal. Foto: IG @cazzu

Cazzu se aleja de los reflectores ante su ruptura con Nodal

En medio del escándalo mediático que enfrenta la voz de “Botella tras botella”, Cazzu compartió un comunicado a través de sus historias en Instagram con el que revela que se alejara de los reflectores por un tiempo para enfocarse en su hija, Inti, y en sus próximos proyectos en la música.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión, sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa (…) Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma”, dijo la cantante.