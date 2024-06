Gabriel Soto compara la polémica de su relación con la de Ángela Aguilar y Nodal: “La gente juzga sin saber qué pasa”

Ángela Aguilar y Christian Nodal se mantienen en el ojo del huracán tras destapar su romance, pues se ha señalado que el cantante le habría sido infiel a la trapera argentina Cazzu. Por este motivo Gabriel Soto ha comparado esta polémica con lo que ocurrió en su relación con Irina Baeva, pues también recibieron ataques luego de que Geraldine Bazán señalara a la actriz rusa como la tercera en discordia en su matrimonio con el galán de telenovelas.

Gabriel Soto compara la polémica en su relación con la de Nodal

El actor de “Mi camino es amarte” fue cuestionado sobre el escándalo que rodea a los cantantes de regional mexicano por su noviazgo, algo similar ante lo que él se enfrentó hace varios años al iniciar su romance con Irina Baeva. Y es que su expareja, Geraldine Bazán, destapó una infidelidad de Soto con la actriz rusa mientras aún estaban casados, algo que confirmaría recientemente durante su participación en “La Casa de los Famosos 4”.

que la gente sea feliz, de que busque su felicidad y de que no juzguemos cosas que realmente no sabemos a fondo cómo pasaron. Sí (pasó por algo similar) y muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué pasa. Si la gente es feliz hay que ser felices, la vida es muy corta y estamos aquí realmente para disfrutarla, para encontrar el amor y ser felices”, dijo el actor.

La polémica historia de Irina Baeva y Gabriel Soto

Los actores se conocieron en 2016 cuando compartieron escena en la telenovela “Vino el amor” y, de acuerdo con lo revelado por Baeva a Yordi Rosado para su canal de YouTube, en ese momento tenían una buena relación, aunque como compañeros de trabajo. Sin embargo, esto pronto cambió y fue Gabriel Soto quien dio el primer paso al expresar lo que sentía por ella.

De acuerdo con Gabriel Soto, en aquel momento estaba separado de Geraldine Bazán, madre de sus hijas, por lo que habría decidido comenzar una relación con la actriz rusa, quien le advirtió que no comenzaría un romance hasta que concluyera su matrimonio: “Le dije ‘Ok’, pero para mí eran importantes dos cosas: Yo no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas. Y si tú quieres tomar una decisión drástica como la quieras tomar, es por ti”.

Gabriel Soto compara la polémica de su relación con la de Ángela Aguilar y Nodal. Foto: IG @irinabaeva

Pese a ello, Geraldine Bazán sostiene la infidelidad de su exesposo y así lo hizo saber durante su reciente participación en “La Casa de los Famosos 4” donde habló del engaño en su matrimonio. Algo ante lo que Baeva decidió no quedarse callada y en un centro con los medios retomado por el programa “De primera mano” aseguró que se trataba de un capítulo en su vida que dejó atrás.

“Ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. A mí me gusta estar en el presente, creo que tengo muchos proyectos, muchas cosas en el presente en qué enfocarme (…) Mi pareja está conmigo y apoyándome constantemente. Hay muchas cosas en qué enfocarme en el presente y no estar constantemente hablando del pasado, no hay que darle la vuelta a lo mismo”, indicó.