Irina Baeva reacciona a las fotos de Geraldine Bazán y Gabriel Soto juntos

Geraldine Bazán y Gabriel Soto compartieron en redes sociales la primera fotografía juntos desde su escandalosa separación, esto debido que se reunieron como parte de la celebración por la primera comunión de su hija menor, Alexa Miranda. Irina Baeva no dudó en hablar sobre el encuentro del actor con su expareja, a quien recientemente respondió por las declaraciones en las que la señala como la tercera en discordia en su matrimonio con el galán de telenovelas.

Irina Baeva reacciona a las fotos de Geraldine Bazán y Gabriel Soto

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, la protagonista de la obra “Aventurera” no evitó ser cuestionada sobre la fotografía compartida por Geraldine Bazán el pasado fin de semana en la que posa junto a sus hijas y su exesposo, Gabriel Soto, quien ahora está comprometido con Baeva.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto compartieron la primera fotografía juntos desde su escandalosa separación. Foto: IG @geraldinebazan

“Yo lo veo constantemente con sus hijas cuando están en la casa, entonces, es algo muy bonito. Somos una familia que convive constantemente en la casa, en estos casos yo creo que estamos como del lado de comprensión, entonces es totalmente comprensible. Lo más importante siempre, debe prevalecer el bienestar de las niñas, el que estén bien, que estén contentas, y, finalmente son sus papás, siempre van a estar juntos, son una familia y siempre lo serán, no hay ningún problema por ese lado”, dijo Irina Baeva.

Irina Baeva responde a Geraldine Bazán sobre la infidelidad de Soto

Durante la presentación del elenco de la puesta en escena antes mencionada, Irina Baeva fue abordada sobre las declaraciones de Geraldine Bazán en “La Casa de los Famosos 4” donde la señala de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto.

“Ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. A mí me gusta estar en el presente, creo que tengo muchos proyectos, muchas cosas en el presente en qué enfocarme (…) Mi pareja está conmigo y apoyándome constantemente. Hay muchas cosas en qué enfocarme en el presente y no estar constantemente hablando del pasado, no hay que darle la vuelta a lo mismo”, dijo Baeva.