Ivonne Montero le manda mensaje a Cazzu de una mamá soltera a otra: "que tenga mucha fortaleza"

Las reacciones al noviazgo de Nodal y Ángela siguen apareciendo en el mundo de la farándula. Ahora, después de las declaraciones de la cantante donde confirmó que no se han casado, el tatuaje que se hizo para enmarcar su amor y que no está embarazada, Ivonne Montero fue la encargada de mandarle un mensaje a Cazzu, quien comenzará una nueva etapa en su vida, ahora como madre soltera.

La actriz no dudó en hablar sobre lo que es ser madre soltera y de paso darle ánimo a la argentina que deberá criar a su hija sola, esto sin importar el mucho o poco apoyo que pueda brindar el cantante de regional mexicano. Al no estar en la misma casa y en el mismo país, el apoyo no será tan cercano, más allá de la parte económica. Montero tiene claro que el ser madre soltera es una tarea muy complicada, por lo que Cazzu debe estar preparada para el reto.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar tenía 14 años cuando se enamoró de Nodal de 19, así empezó su historia de amor

“No nos crucifiquen”: el comentario con el que Ángela Aguilar defiende su relación con Nodal y pone un alto al hate

Ivonne le manda mensaje a Cazzu ahora que será madre soltera (Sale el sol)

El mensaje de Ivonne Montero a Cazzu

La relación entre Nodal y Ángela tiene dividido al mundo del espectáculo, por un lado están los que piensan que está mal por los tiempos y porque está Inti de por medio. Mientras que otros aseguran que el amor debe vivir y vivirse, por lo que aseguran que se deben dejar a los artistas del regional mexicano disfrutar de su naciente relación. Ivonne es de las que se puso de lado de Cazzu, ya que Christian dejó a una mujer con una bebé casi recién nacida.

"Ella es y va a seguir siendo una mujer con mucha fortaleza porque no es fácil a lo que se va a enfrentar porque no es fácil, independientemente de que él esté o no como familia, siempre va a estar ese vacío. Ha dejado muchas cosas por esa criaturita y por Nodal y nada, que tenga mucha fortaleza, que sea feliz, que le brinde a su hija todo el amor del mundo y que exija", dijo Ivonne a los medios de comunicación.

Cazzu comenzará su etapa como madre soltera (IG: cazzu)

Montero dejó claro que no es nada sencillo ser madres solteras aunque muchas personas lo hagan menos. Por ese motivo le recomienda a Cazzu dar todo de su parte para criar a su hija, pero también que exija la parte que el corresponde, no solo en lo financiero, sino en la de educar y llenar de amor a su bebé.

Uno de los grandes retos para Nodal y Cazzu, en el tema de la crianza de su bebé, tiene que ver con la distancia. Al vivir en extremos diferentes del continente y tener tantos conciertos y giras por el mundo entero no será fácil que la bebé pueda convivir con el papá. No será como elegir que fin de semana se puede visitar o qué días de la semana puede verla.