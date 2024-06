“No nos crucifiquen”: el comentario con el que Ángela Aguilar defiende su relación con Nodal y pone un alto al hate

Después de una serie de especulaciones sobre su romance y los rumores de su boda y supuesto embarazo, Ángela Aguilar da la cara por su relación y aclara cómo se encuentra actualmente con Christian Nodal. La cantante de regional mexicano dio una serie de declaraciones a unos días de haber anunciado su noviazgo con el intérprete y si algo quedó confirmado es que está muy enamorada y en una etapa muy especial.

La menor de los Aguilar puso un alto a las habladurías en torno a su relación amorosa con Christian y fue muy puntual en asegurar que lo que hay entre ellos es algo puro y genuino. A su vez posó en una serie de fotografías en las que muestra su belleza y confirma que ya no es una niña como cuando inició su carrera, es una mujer que toma decisiones y que su relación no la define como persona y mucho menos como artista.

Seguir leyendo:

Ángela Aguilar y Belinda se hicieron el mismo tatuaje por amor a Nodal

Ángela Aguilar pide "chance" para vivir su romance con Nodal, niega rumores de boda y embarazo

La menor de los Aguilar puso un alto a las habladurías en torno a su relación amorosa con Christian | Foto: Instagram @holausa

“No nos crucifiquen antes de saber que hemos hecho”: Ángela Aguilar habla de Nodal

En entrevista para la revista Quien, la intérprete sorprendió al hablar de su relación con Christian Nodal, quien recientemente fue padre y anunció su separación de la cantante argentina Cazzu. Ángela pidió a las personas y a los medios que "no la crucifiquen" por tener un amorío con el cantante pues está viviendo un sueño y nunca antes se había sentido así.

"Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

A su vez, pidió que no los juzgaran antes de saber qué han hecho, pues asegura que no pasó hicieron nada malo y que ellos simplemente están aprendiendo a amar y solo son dos personas en los 20 que están disfrutando de su amor, así como muchas personas lo hicieron a esa edad.

Ángela no quiere ser reconocida solo por su relación

La joven cantante, aprovechó para señalar que no quiere ser solamente reconocida solo por su relación, pues es una mujer que no solo es novia "de"; es artista, empresaria, cantante y compositora. Finalmente, aseguró que no busca destacar por sus cualidades en sus relaciones, sino como artista y como persona.

"Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya (...) yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella", dijo.