Han pasado varias semanas desde que Justin Bieber confirmó que se encuentra pasando por una crisis de salud mental y a esto se sumó el acoso de los paparazzis, quienes a pesar de que el cantante los enfrentó en varias ocasiones, cada vez parecen invadir más su privacidad. Y por si esto no fuera poco, el intérprete de "Baby" se enfrenta a una gran pérdida familiar, pues se dio a conocer la muerte de Bruce Dale, su abuelo materno.

La noticia, que inicialmente surgió como un rumor en redes sociales, fue finalmente confirmada por el propio cantante canadiense a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram; pero además de conmover profundamente a sus fans, también encendió las alarmas debido una frase que podría sugerir la fragilidad emocional en la que se encuentra.

Y es que la muerte de su abuelo significó una pérdida devastadora para el cantante, pues en distintas ocasiones lo describió como su "segundo padre", pues Dale habría jugado un rol fundamental en su crianza, particularmente durante los años más vulnerables de su infancia, tras el divorcio de sus padres, Pattie Mallette y Jeremy Bieber.

Muere el abuelo de Justin Bieber y el cantante lanza preocupantes declaraciones

De acuerdo con lo compartido por el medio internacional TMZ, Bruce Dale murió a los 80 años de edad y hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento. Sin embargo, el cantante (que está usando su cuenta de Instagram para compartir reflexiones personales), compartió una fotografía junto a su abuelo, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que la acompañaba.

No puedo esperar a verte pronto en el cielo, se lee en una parte de su publicación.

En entrevistas pasadas, Bieber recordó cómo su abuelo le enseñó valores esenciales como la humildad, la importancia del trabajo duro y el sentido de comunidad, principios que, a pesar de sus altibajos, el cantante dice esforzarse por mantener vivos. A lo largo de los años, no solo estuvo presente como un apoyo emocional, sino que también acompañó a su nieto en momentos clave de su carrera.

Su presencia quedó registrada en producciones como el documental "Never Say Never" (2011) y la serie documental "Seasons" (2020), donde su cercanía con Justin fue evidente. Y a pesar de optar por una vida alejada de las cámaras, Bruce no dudaba en asistir a estrenos de películas y conciertos importantes para celebrar los logros de su nieto, yn una entrevista realizada en 2018, Bruce se dejó ver profundamente conmovido al hablar del orgullo que sentía por el éxito de Justin y del impacto que había tenido en sus vidas.

Por ello, la reciente pérdida de su "papá" reaviva los temores de sus fans sobre su estabilidad emocional, especialmente luego de que Bieber insinuara en su mensaje su deseo de "reunirse pronto" con su abuelo en el cielo, frase que varios interpretaron como una señal de posible ideación suicida, aunque esto no ha sido confirmado.

Además de la fotografía, Justin Bieber compartió un conmovedor video de su infancia junto a Bruce, capturando momentos llenos de ternura y complicidad. Las imágenes reflejan la profunda conexión y el amor incondicional que existía entre ellos desde los primeros años del cantante; hasta el momento, el intérprete no ha dado más declaraciones al respecto, pero sus fans se encuentran preocupados por su estabilidad emocional.