Nodal protagoniza portada de revista y Ángela Aguilar lo acompaña a la sesión de fotos: "te ves muy guapo"

En medio de la polémica debido a su romance con Ángela Aguilar, Christian Nodal protagoniza la portada de la revista GQ México, en un especial de la música latina en donde el sonorense habla de lo importante que es para él haberse presentado en el Auditorio Nacional, pues cabe mencionar que el artista tuvo cuatro fechas en dicho recinto, todas con sold out.

A la sesión de fotos para la entrevista de la revista antes mencionada, el cantante mexicano, llegó tomado de la mano de su ahora novia, la también intérprete de música regional, Ángela Aguilar, quien no perdió tiempo en lanzarle varios piropos al intérprete de temas como “Aquí abajo” y “Cazzualidades”, entre otras más.

Nodal es la portada de la revista GQ México.

Foto: GQ México

Nodal, el creador del “mariacheño”

Hablar de Christian Nodal, más allá de las polémicas que envuelven a su vida sentimental es mencionar el gran talento que lo ha convertido en uno de los artistas mexicano más importantes a nivel mundial, y es que a su corta edad, el sonorense es admirado por otros grandes como Peso Pluma quien le reveló que en su adolescencia lo escuchaba.

En la entrevista para GQ México, Nodal dijo sentirse orgulloso de “deconstruir el regional mexicano”, pues para él es uno de lo más importante que ha hecho, y es que, de acuerdo con el sonorense, explicó que al inicio de su carrera con el tema “De los besos que te di” muchos creyeron que se iba a inclinar por el mariachi, pero a su vez, los músicos aseguraron que lo que él hacía no correspondía al género, pues nunca utilizó violines y en vez de eso integró instrumentos que son meramente de la música norteña como el acordeón.

“Y sí, nunca usé los violines y las trompetas de forma tradicional, sino que busqué sonidos como el del acordeón norteño. No sabía de charrería y tal, me tocaba aprender. Pero tampoco quería ser falso y por eso nunca salí vestido de mariachi: quería respetar esa cultura. Fue entonces que dije: ‘Si no soy ni una cosa ni otra, pues seré mariacheño’, que es una mezcla de mariachi con norteño. En eso sí soy pionero y nadie me lo puede discutir”, dijo Nodal para GQ México.

Es el creador del Mariacheño

Foto: GQ México

Por otra parte, en esta misma plática, Nodal reveló que preparó un documental para que su público pueda adentrarse en lo que significa el proceso de grabar un disco, y es que este verano, el cantante estrena “Pal’ Cora”, su nueva producción a la cual considera que es su “obra maestra”.

“Logré desquitar muchas de mis inquietudes creativas, pues tiene canciones que juegan con el blues, el country, la bachata, el rock, la cumbia y hasta el techno, sin abandonar mi estilo. Puedo decir, con toda confianza, que es mi obra maestra”, aseguró Nodal.

Nodal posó para GQ México.

Foto: GQ México

Llegó acompañado de Ángela Aguilar

De acuerdo con Israel Pompa-Alcalá, autor de la entrevista de Nodal, el día de la charla y sesión de fotos con el sonorense, el equipo de trabajo del cantante pidió a todos los que estuvieron presentes utilizar los teléfonos “únicamente para lo necesario”, o sea que solo fuera para temas de trabajo, pues además se les prohibió tomar fotos de ese encuentro, ¿la razón?, no la supieron hasta el momento en el que apareció el cantante tomado de la mano de su ahora nueva novia, Ángela Aguilar.

La nueva pareja se dejó ver muy enamorada recientemente.

Foto: IG @nodal

Según con el autor, antes mencionado, la complicidad entre la nueva pareja del momento es más que innegable, pues en su escrito narra que Nodal y Ángela tienen gestos sincronizados y sus miradas llenas de amor lo dicen todo, además revela que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, cada que podía llenaba de piropos a su novio.