AB Quintanilla destrozó a Ángela Aguilar por cantar temas de Selena: “no sé cuál fue su propósito”

La polémica para Ángela Aguilar está lejos de terminarse, pues esta vez en redes sociales se ha viralizado una declaración de AB Quintanilla, hermano de la fallecida cantante Selena y quien pese a que han pasado 29 años de su asesinato sigue vigente el gusto del público, debido a esto es que el compositor no se quedó callado luego que la novia de Christian Nodal llamó “señora grande” a la “Reina del Tex-Mex” hace algunos años.

Aunque no se tiene la fecha exacta de las declaraciones de AB Quintanilla, sus declaraciones ya dieron la vuelta en TikTok, y es que, en las últimas semanas, Ángela Aguilar es una de las personas menos favoritas de los internautas, esto debido a su polémica relación con Nodal.

Ab Quintanilla asegura que nadie puede imitar a su hermana.

Foto: IG @abquintanilla3

¿Qué dijo AB Quintanilla de Ángela Aguilar?

Es importante mencionar que durante su plática, el músico, cantante y compositor en ningún momento mencionó el nombre de Ángela Aguilar, sin embargo, no era necesario que lo hiciera, pues recordó las declaraciones que la cantante hizo en 2020 cuando lanzó su EP “Baila Esta cumbia” en donde se refirió a Selena como “una señora grande”.

“Es como la música de Selena, si escuchaste a la gente tratando de imitarla, ellos simplemente no pueden hacerlo, hay casi como una ciencia en la música de Selena… Hay una artista que, no voy a mencionar nombres, de hecho grabaron un álbum completo de canciones de Selena y no sé cuál fue el propósito, pero esa persona supuestamente dijo que su propósito era mostrarle a la generación más joven quién era Selena y dije está bien, mucho respeto para ti”, dijo AB Quintanilla.

Selena fue asesinada en 1995.

Foto: IG @abquintanilla3

Luego de decir esto, en el clip se puede ver las declaraciones de Ángela Aguilar en donde asegura que su misión con el lanzamiento de su EP “Baila esta cumbia” era que las generaciones que no conocieron a Selena, lo hicieran a través de sus interpretaciones, sin embargo, hubo un desafortunado comentario por parte de la novia de Christian Nodal.

Y es que, en este mismo clip se puede ver a Aguilar decir que no trata de imitar el estilo de Selena, pues ella es muy joven, en cambio, “La Reina del Tex Mex” era una “señora grande”, en su momento, esto hizo enojar a millones de seguidores de la fallecida cantante, sin embargo, todo parece indicar que también indignaron a la familia de la intérprete de “Fotos y recuerdos”.

“La forma en que esa persona lo hizo sonar como si Selena fuera una vieja, si ella estuviera aquí hoy estoy seguro que sería una mujer mayor con un aspecto increíble, la cuestión es que tenía 23 años cuando se la llevaron, ¿entiendes?, Selena era muy joven”, dijo AB Quintanilla.

Selena sigue siendo un éxito entre las nuevas generaciones.

Foto: IG @abquintanilla3

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Selena?

Ángela tenía apenas 16 años, se le preguntó acerca de las constantes comparaciones con Selena, la reina indiscutible de la música tejana. Las críticas se centraban en que su estilo musical y visual intentaba emular al de la legendaria cantante. Ángela, miembro de la prestigiosa Dinastía Aguilar e hija del reconocido Pepe Aguilar, respondió negando cualquier intento de imitación.

"Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando. Además, ella era ya una señora más grande, yo tengo 16 años".

Estas declaraciones, aunque quizás bien intencionadas, provocaron una reacción en cadena. Muchos usuarios de redes sociales se mostraron indignados por la referencia a Selena como una "señora", señalando que la cantante falleció a la temprana edad de 23 años. Para muchos, este comentario reflejó una falta de conocimiento o sensibilidad por parte de Ángela sobre la historia y legado de Selena.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos defendían a Ángela argumentando su juventud y la posible mala interpretación de sus palabras, otros criticaban duramente su falta de tacto y conocimiento. El debate sobre la autenticidad y originalidad de Ángela Aguilar frente al inmenso legado de Selena Quintanilla se intensificó, dividiendo opiniones.